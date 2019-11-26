Сёмин считает, что «Локомотиву» не хватило характера в матче с «Байером»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, чего не хватило команде для положительного результата в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

«Сегодня не хватило характера. В этом матче вышли на поле два-три футболиста, которые почти не работали в полную силу на неделе, поэтому присутствует определённый дисбаланс в готовности команды. Все выглядели плохо, очень плохо. Могу сказать только одно: команды во втором тайме на поле не было. Мне нечего добавить», — сказал Сёмин на пресс-конференции. 

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0.

Ранее Сёмин прокомментировал поражение от «Байера», отметив, что он разочарован результатом в матче.

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