Сёмин о поражении «Локомотива»: мы все разочарованы

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Мы все разочарованы. Я разочарован тем, что после пропущенного мяча в дебюте мы неожиданно стали проигрывать массу единоборств и потеряли какую-то уверенность в своих силах. Хотя тайм и был неплохой в техническом плане, но мы были слабы характером. Второй тайм надо пересмотреть, конечно. Резкие выводы нельзя делать, но если оценивать по горячим следам — он мне не понравился», — сказал Сёмин на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что состав определялся исходя из состояния всех футболистов на конкретный момент.

«Если смотреть по голевым моментам, у нас было их не меньше, а наверное, и больше, но это не сыграло никакой роли, не хватило духа», — добавил Сёмин.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0.

Ранее наставник немецкого клуба Петер Бос сравнил матчи «Байера» и «Локомотива» в Москве и Леверкузене.

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