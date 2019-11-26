Бос сравнил матчи «Байера» и «Локомотива» в Москве и Леверкузене
«Мы не показали в обоих матчах идеального футбола. Дома мы подарили два гола «Локомотиву». В Москве же не позволили этого сделать сопернику и закономерно победили», — сказал Бос на пресс-конференции.
Он также отметил, что «Локомотив» является достойной командой и обладает приличными игроками, которые способны добиваться высоких результатов.
Встреча пятого тура прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0. В Леверкузене сильнее были железнодорожники (2:1).
Ранее тренер «Байера» заявил, что доволен результатом матча с «Локомотивом».