Бос сравнил матчи «Байера» и «Локомотива» в Москве и Леверкузене

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бос сравнил матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» и игру между командами, которая прошла на старте турнира в Леверкузене.

«Мы не показали в обоих матчах идеального футбола. Дома мы подарили два гола «Локомотиву». В Москве же не позволили этого сделать сопернику и закономерно победили», — сказал Бос на пресс-конференции.

Он также отметил, что «Локомотив» является достойной командой и обладает приличными игроками, которые способны добиваться высоких результатов.

Встреча пятого тура прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0. В Леверкузене сильнее были железнодорожники (2:1).

Ранее тренер «Байера» заявил, что доволен результатом матча с «Локомотивом».