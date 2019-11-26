Тренер «Байера» заявил, что доволен результатом матча с «Локомотивом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бос прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Мы довольны результатом. Первый тайм не удался, был неспокойный футбол, много брака в передаче, нервов и ошибок, но во втором всё изменилось. Провели его более собранно и победили», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он отметил, что выход на поле Юлиана Баумгартлингера помог его команде успокоиться и взять игру под свой контроль. Тренер также ответил на вопрос, может ли «Байер» быть доволен выступлением в ЛЧ с учётом того, что уже не опустится ниже третьего места в своей группе.

«Конечно, мы хотели добиться более приличных результатов. Не потеряй мы так много очков на старте турнира, точно бы боролись за выход. Мы подарили победу «Локо» в Леверкузене, в Турине с «Ювентусом» смотрелись неплохо», — добавил Бос.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков.