Автогол Кутепова, удаление Оздоева и спорные решения Мешкова: «Зенит» обыграл «Спартак» в РПЛ

«Зенит» обыграл «Спартак» с минимальным счётом в матче 18-го тура РПЛ. Единственный мяч в свои ворота в середине первого тайма отправил Илья Кутепов. Судья Виталий Мешков не назначил пенальти в нескольких спорных эпизодах, а сразу после перерыва арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику петербуржцев Магомеду Оздоеву.

Месть Дзюбы и усталость «Зенита»

Дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики всегда ждут с особенным интересом, однако на этот раз ему сопутствовал целый ряд интриг. Во-первых, обострился конфликт Артёма Дзюбы с фанатами красно-белых. Они оскорбляли форварда на матче сборной в Сан-Марино и продолжили делать это уже в игре РПЛ с «Уралом». В результате лига даже оштрафовала клуб.

А уже в Санкт-Петербурге непосредственно перед дерби были задержаны болельщики гостей, скандирующие нелицеприятные речёвки в адрес капитана сборной. Разумеется, сам он горел желанием ответить «Спартаку» на поле, тем более бывшей команде Дзюба не забивал с 2017-го.

К тому же этот матч был для петербуржцев невероятно важен. Буквально за пару часов до него «Локомотив» в Москве уступил «Динамо» и предоставил лидеру отличную возможность нарастить отрыв. Единственное, за что могли переживать поклонники хозяев — функциональное состояние футболистов, ведь во вторник подопечные Сергея Семака провели изнуряющий матч с «Лионом» в Лиге чемпионов.

«Спартак» же из еврокубков вылетел ещё летом, а потому имел возможность спокойно готовиться к дерби. К тому же груз ответственности давил на красно-белых не так сильно, ведь они уже серьёзно отстают от первой пятёрки. С другой стороны, в случае победы московский коллектив получал отличную возможность приблизиться к ней в свете последних осечек «Ростова» и «Локомотива». К тому же необходимо было не отпускать вперёд разыгравшееся «Динамо».

Ну а в случае поражения в огород Доменико Тедеско вряд ли кто-то бы кинул камень. При этом гости получали отличную возможность вновь сыграть «вторым номером» на контратаках, как в игре с «Локомотивом» (3:0). Это у красно-белых получается пока куда лучше, чем взламывание насыщенной обороны.

Что касается стартовых составов, то оба тренера в целом не удивили болельщиков, выпустив на поле всех сильнейших футболистов. Разве что у «Зенита» на правом фланге полузащиты появился Олег Шатов, а не Далер Кузяев, который провёл крайне энергозатратную встречу с «Лионом».

Блеклый «Спартак» и «Зенит» на классе

Петербуржцы с первых минут продемонстрировали, что не намерены отдавать инициативу сопернику. Они владели мячом около 70% времени, а при потерях моментально пускались в высокий прессинг, не позволяя «Спартаку» начинать контратаки.

В результате опасных моментов у красно-белых в первом тайме практически не было. Вспоминается разве что пара ударов Зелимхана Бакаева из-за пределов штрафной и один неприятный прострел с правого фланга. Десятый номер вообще был практически единственным футболистом гостей, который пытался что-то придумать на чужой половине поля. Посильную помощь ему оказывали Джордан Ларссон с Эсекьелем Понсе, но «Зенит» достаточно спокойно справлялся с атакующей тройкой оппонента.

В свою очередь, коллектив Семака уверенно распоряжался мячом на чужой половине и регулярно искал свободные зоны в штрафной красно-белых. Они зачастую обнаруживались, несмотря на схему с тремя центральными защитниками. Регулярно петербуржцы развивали атаки и через правый фланг, пользуясь неаккуратностью Айртона.

Собственно именно оттуда и пришёл гол в ворота «Спартака». После подачи Магомеда Оздоева Дзюба продавил Илью Кутепова и пробил головой с нескольких метров. Александр Максименко чудом парировал мяч, но перевёл его прямо в ногу всё тому же Кутепову, от которого снаряд всё же залетел в сетку.

Защитник пытался убедить судью Виталия Мешкова, что нападающий фолил на нём в борьбе, но рефери, воспользовавшись помощью видеопомощников, указал на центр поля.

Чуть позже VAR вновь вмешался в игру. В борьбе Себастьяна Дриусси с Романом Зобниным мяч, показалось, попал в руку последнему, но Мешков и здесь решил, что нарушения правил не было. Также арбитр запомнился тем, что уже в первом тайме показал пять жёлтых карточек: три — гостям и две — хозяевам.

Неудачные замены Тедеско и стычка Джано с Мельгарехо

Впрочем, «Спартак» не намерен был сдаваться на милость победителя, и во втором тайме на поле пошла совсем другая игра. Во многом это было связано с тактической перестройкой от Тедеско. Он заменил центрального защитника Кутепова на полузащитника Лоренсо Мельгарехо, при этом Айртон опустился чуть ниже.

И не успел парагваец появиться на поле, как стал героем спорного эпизода. Футболист ворвался в чужую штрафную и упал на газон после толчка со стороны Оздоева. Мешков принял решение, что имела место игра в корпус, и вновь не назначил пенальти.

А уже через пару минут судья удалил Магомеда за не самую жёсткую на первый взгляд игру локтем против Ларссона. Рефери показал опорнику вторую жёлтую карточку, и тот был вынужден покинуть поле.

Так «Зенит» неожиданно остался в меньшинстве, а «Спартак» приступил к планомерной осаде штрафной соперника. Вдобавок Тедеско выпустил вместо Айртона Андре Шюррле, окончательно сделав ставку на атаку.

И в эти минуты казалось, что петербуржцы вот-вот дрогнут. Гости грузили мяч в штрафную оппонента, а защитники с огромным трудом справлялись со своей работой. Особенно опасный момент упустил Понсе. После подачи слева Эсекьель головой бил в дальний угол, но коллектив Семака спасла штанга.

Однако постепенно давление красно-белых становилось всё менее активным, да и Семак произвёл грамотные замены. Центр поля поочерёдно усилили Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Теперь уже петербуржцы оборонялись без паники.

Но без ещё одного спорного судейского решения не обошлось. За 15 минут до конца Ярослав Ракицкий в подкате прервал прострел Ларссона в штрафной, после чего мяч, возможно прокатился у него по руке. Мешков и здесь не стал указывать на «точку», чем вызвал негодование гостевой скамейки.

Это был, пожалуй, последний шанс «Спартака». В концовке организовать навал у красно-белых не получилось. Да и выход Джано Ананидзе не слишком помог. Напротив, грузин чуть было не сошёлся в рукопашной с собственными партнёром Мельгарехо, когда тот неудачно пошёл в обводку. Да и в целом замены Тедеско получились не самыми удачными.

Уже в добавленное арбитром время скорее «Зенит» мог удвоить преимущество в счёте. Так, Ерохин из убойной позиции пробил выше после передачи Дзюбы.

Так или иначе, петербуржцы набрали важнейшие три очка и сделали очередной шаг к защите титула. «Спартак» же упустил возможность приблизиться к первой пятёрке и уступил шестую строчку «Динамо».