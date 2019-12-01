Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались во время матча «Зенит» — «Спартак»

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Полузащитники «Спартака» Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе были близки к потасовке во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).
Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались во время матча «Зенит» — «Спартак»
  • РИА Новости

В одном из эпизодов матча Лоренсо Мельгарехо повздорил с Ананидзе. Парагваец на эмоциях что-то высказывал одноклубнику, после чего подошёл вплотную к партнёру, приставив голову к голове. В ответ Ананидзе боднул Мельгарехо.

Поражение в матче с «Зенитом» опустило «Спартак» на восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

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