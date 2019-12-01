Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались во время матча «Зенит» — «Спартак»
- РИА Новости
В одном из эпизодов матча Лоренсо Мельгарехо повздорил с Ананидзе. Парагваец на эмоциях что-то высказывал одноклубнику, после чего подошёл вплотную к партнёру, приставив голову к голове. В ответ Ананидзе боднул Мельгарехо.
Ничосе #ЗенитСпартакpic.twitter.com/C5MvvTFMTq— Руслан Абушкин (@abushkin) December 1, 2019
Поражение в матче с «Зенитом» опустило «Спартак» на восьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.