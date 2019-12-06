«Локомотив» крупно проиграл «Арсеналу» в 19-м туре РПЛ

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Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» крупно проиграл «Арсеналу» в 19-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе тульского коллектива дубль оформил Евгений Луценко, отличившись на 63-й и 78-й минутах, а также забили Игорь Горбатенко (48-я минута) и Горан Чаушич (83-я минута).

На 73-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуся.

Ранее сообщалось, что часть фанатов «Арсенала» и «Локомотива» покинули трибуны после 30-й минуты матча.

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