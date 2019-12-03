Запуск часов Дзюбой, открытие центра Fan ID и розыгрыш промокодов на билеты: как Санкт-Петербург готовится к Евро-2020

В Санкт-Петербурге торжественно запустили часы, отсчитывающие время до начала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В мероприятии принял участие капитан сборной России Артём Дзюба. Чуть позже на Невском проспекте открыли центр Fan ID, а РФС вместе с полузащитником Дмитрием Бариновым разыграл 6 тыс. промокодов на билеты матчей национальной команды.

Необычные часы и признание Дзюбы

Во вторник в Санкт-Петербурге состоялось сразу несколько ключевых мероприятий, приуроченных к финальной стадии Евро-2020. В одном из наиболее важных, запуске часов турнира возле Дворцовой площади, принял участие капитан сборной России Артём Дзюба, вокруг которого за последние две недели разгорелись нешуточные страсти.

Впрочем, на этот раз футболист «Зенита» получил возможность отдохнуть от клубных распрей и просто насладиться атмосферой приближающегося праздника. Вместе с ним торжественную церемонию посетили лучший бомбардир в истории национальной команды Александр Кержаков и бывший вратарь сборной Вячеслав Малафеев.

В Санкт-Петербурге открыли часы к Евро-2020

Часы же для Санкт-Петербурга разроботали Оргкомитет Евро-2020 в Северной столице и компания Hublot. Причём с их помощью можно не только узнать, сколько времени осталось до начала турнира, но и получить различную интересную информацию о первенстве континента.

После мероприятия вся троица вместе с талисманом турнира Скиллзи провела урок футбола для кандидатов в волонтёры. Разумеется, наибольшей популярностью у собравшихся пользовался Дзюба. В частности, у него спросили, сколько мячей он забил в текущем сезоне. Нападающий сходу назвать эту цифру не смог.

«Не помню, сколько голов забил в этом сезоне. Четыре только в ворота сборной Сан-Марино в домашнем матче! Мячей 17-18 забил», — поведал форвард.

Также он рассказал, какую еду предпочитает с утра.

«Ем на завтрак кашу и иногда хлопья с молоком», — добавил Дзюба.

В свою очередь Малафеев и Кержаков поделились ожиданиями от Евро-2020. Бывший вратарь сборной подчеркнул, что Россия вполне может занять первое место.

«Есть группа фаворитов — сборные Бельгии, Испании, Франции. Но мы знаем, что на Евро побеждали даже греки и датчане. У российской команды тоже есть теоретический шанс на успех. Тем более, мы будем играть при своих болельщиках. Успех на чемпионате мира даёт надежду на выход из группы, а там как карта ляжет», — приводит слова Малафеева «Р-Спорт».

А Кержаков рассказал о важности для сборной России самого Дзюбы, который пытается догнать и превзойти его по количеству забитых мячей за национальную команду.

«Почти все соперники нам по силам. У нас хороший тренерский штаб, который учтёт недочёты, допущенные в матчах против бельгийцев в квалификации. Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как нужно забивать. У него есть Дзюба, которого не нужно учить. Артём умеет забивать, а Станислав Саламович научит сборную не пропускать», — заверил Кержаков.

Билеты на сборную и паспорта болельщиков

Чуть позже на Невском проспекте в торговом центре «Пассаж» состоялось не менее важное событие. Был открыт Центр выдачи паспортов болельщика или Fan ID.

«Паспорт будет нужен каждому. Такая система применялась на чемпионате мира, где она получила положительные отзывы от организаторов и болельщиков. Иностранцам Fan ID позволит приезжать без визы. Оформлять документ на сайте, потом приходить и забирать в центр. После Евро-2020 паспорт останется отличным сувениром. Процедура никак не изменится. Технология доказала свою эффективность. Система работает идеально», — цитирует ТАСС вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова.

На Невском проспекте открыли центр Fan ID

Также чиновник рассказал, что порядка 70% билетов на матчи Евро-2020 в Северной столице уже выкуплены. Тем временем в РФС разыграли 6 тысяч промокодов на билеты игр сборной России. На них поступило сразу 116 тысяч заявок, и в РФС даже заявили, что не ожидали такой активности.

«Россия впервые получила от УЕФА квоту на прямую покупку болельщиками двух билетов на один из матчей группового этапа с участием национальной команды. Кодом можно воспользоваться в период с 4 по 18 декабря 2019 года по московскому времени, начиная с завтрашнего дня победители смогут приобрести билеты на сайте УЕФА. Всего будет разыграно 6 тыс. кодов доступа к билетному порталу УЕФА на покупку двух билетов на один из матчей сборной России на групповой стадии чемпионата Европы», — заявил вице-президент РФС Александр Алаев.

Любопытно, что в церемонии принял участие полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов. Он лично звонил некоторым победителям. Многие сначала не верили, что действительно разговаривают с футболистом, но убедившись в правдивости происходящего, не скрывали своих эмоций.

«Здорово, что болельщики стали ближе к команде. Это придаёт уверенности. Очень круто, что РФС провёл такое мероприятие. У нас хорошая группа, все соперники играющие. Бельгия сейчас — самая сильная сборная. Будем настраиваться, и надеюсь, у нас всё получится. Всем футболистам приятнее играть при своих болельщиках — они гонят команду вперёд. Нас сейчас везде хорошо поддерживают», — приводит слова Баринова «Чемпионат».