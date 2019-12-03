В Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия центра выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает ТАСС, на церемонии присутствовали замглавы Минкомсвязи Олег Пак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, а также бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев.

Центр выдачи Fan ID расположен в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и одна — четвертьфинала. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией.

Ранее Александр Дюков высказал мнение, что сборной России будет непросто на групповом этапе Евро-2020.