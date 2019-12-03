В Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, на церемонии присутствовали замглавы Минкомсвязи Олег Пак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, а также бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев.
Центр выдачи Fan ID расположен в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и одна — четвертьфинала. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией.
Ранее Александр Дюков высказал мнение, что сборной России будет непросто на групповом этапе Евро-2020.