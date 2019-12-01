Дюков считает, что сборной России будет непросто на групповом этапе Евро-2020

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата Европы — 2020.
Дюков считает, что сборной России будет непросто на групповом этапе Евро-2020
  • РИА Новости

«Будет непросто, но мы верим в себя. Важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он также поделился мнением о календаре игр сборной на Евро.

«Не очень хорошо начинать турнир с командой Бельгии. Но хорошо, что первые две игры играем в Санкт-Петербурге. Если бы вторую игру проводили в Копенгагене, то команде пришлось бы менять место дислокации посередине группового этапа», — добавил президент РФС.

Соперниками сборной России стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий — в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов воздержался от оценки результатов жеребьёвки группового этапа Евро-2020.

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