Черчесов: пока точно не изучим соперников, ни о чём говорить нельзя

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов воздержался от оценки результатов жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Точный ответ на вопрос, насколько хорошо, что нам выпала Финляндия, а не Уэльс, дам, когда изучим обе команды. Финляндия достаточно качественно играла в отборе и, можно сказать, легко попала на Евро. Это о многом говорит. Много игроков выступают за рубежом, так что есть над чем подумать. Если говорить о том, что две игры проведём дома, то, если готов к большому турниру, это большой плюс. Но последний поединок в Копенгагене не играет нам в плюс. Но нужно играть. На эту группу смотрю по-рабочему. Пока точно не изучим соперников, ни о чём нельзя говорить. Понятно, что бельгийцев мы знаем», — приводит слова Черчесова Sports.ru.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Сборная России проведёт два стартовых матча — с Бельгией и Финляндией — в Санкт-Петербурге.

Ранее Черчесов признался, что итог жеребьёвки Евро-2020 внёс коррективы в его планы.