На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге уже продано около 70% билетов
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- РИА Новости
«Билетов очень-очень мало осталось. Процентов 70 уже раскуплено», — приводит слова Кирилова ТАСС.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и одна — четвертьфинала. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020.