На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге уже продано около 70% билетов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что на запланированные в городе матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года уже продано порядка 70% билетов.

«Билетов очень-очень мало осталось. Процентов 70 уже раскуплено», — приводит слова Кирилова ТАСС.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и одна — четвертьфинала. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020.