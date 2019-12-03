Победа «Зенита» над «Спартаком», взлёт «Динамо» на шестое место и эпидемия ангины в «Сочи»: чем запомнился 18-й тур РПЛ

«Зенит» в Петербурге обыграл «Спартак» благодаря автоголу Ильи Кутепова и упрочил своё лидерство, увеличив отрыв от группы преследователей до восьми очков. «Ростов» и «Краснодар» не сумели забить в домашних матчах и сыграли вничью с «Уралом» и «Тамбовом», а «Локомотив» и ЦСКА неожиданно уступили «Динамо» и «Арсеналу». Причём немецкий форвард бело-голубых Максимилиан Филипп оформил дубль и помог команде продлить беспроигрышную серию до шести матчей. Встреча «Сочи» — «Оренбург» была перенесена на запасную дату из-за вспышки острой ротавирусной инфекции в составе южан. RT рассказывает о самых интересных событиях 18-го тура РПЛ.

Долгожданная победа «Уфы» и танец Евсеева

В стартовом матче 18-го тура РПЛ «Уфа» на выезде с минимальным счётом обыграла «Крылья Советов» и прервала безвыигрышную серию в национальном первенстве, которая тянулась более двух месяцев. Главный тренер команды Вадим Евсеев был настолько рад долгожданной победе, что после встречи станцевал на столе прямо в раздевалке команды.

Единственный мяч на 25-й минуте с передачи Азера Алиева забил Ловро Бизяк. При этом гости вполне могли увеличить своё преимущество, а вот у хозяев моментов было не так много, хотя они и превзошли соперника по количеству ударов в створ — восемь против семи.

14 ударов и очередная осечка «Ростова»

Из команд первой пятёрки первым на поле вышел «Ростов». Жёлто-синие принимали «Урал» и рассчитывали, наконец, одержать победу, однако сделать этого не удалось. Встреча завершилась без забитых мячей. Хозяева владели преимуществом и нанесли 14 ударов по воротам соперника, но лишь раз попали в створ.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина в последних четырёх встречах набрали лишь два очка и не только отстали от первой тройки, но и позволили идущему шестым «Динамо» сократить отрыв от пятого места до семи баллов. Вдобавок в самом начале поединка хозяева из-за травмы шеи остались без основного центрального защитника Дмитрия Чистякова.

«Урал» же в четвёртый раз в последних пяти турах РПЛ добился безголевой ничьи, хотя до этого отрезка команда лишь в одном матче чемпионата сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Дебютный мяч Глушакова и нелогичный гол «Рубина» в концовке

«Ахмат» в очередной раз лишился победы на последних минутах. Дома грозненцы обязаны были обыгрывать «Рубин», но упустили победу на третьей добавленной минуте, как и в недавнем матче с «Динамо». На сей раз чеченский коллектив на 31-й минуте вывел вперёд Денис Глушаков, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ в составе «Ахмата». Его он отметил, станцевав лезгинку.

По ходу матча хозяева могли спокойно довести дело до разгрома, но выше всяких похвал действовал Юрий Дюпин, совершивший семь сейвов. В концовке встречи казанцы забили крайне нелогичный гол. Вышедший на замену Хвича Кварацхелия в последней атаке пробил из угла штрафной, и мяч с рикошетом от защитника влетел в сетку ворот.

Десять заболевших и надежда на чудо

Воскресную программу 18-го тура должно было открыть противостояние «Сочи» и «Оренбурга», однако оно было перенесено на резервную дату из-за эпидемии инфекционной ангины в стане новичка РПЛ. Ещё в пятницу с высокой температурой в «лазарете» оказалось десять игроков «южан», а и. о. главного тренера Роман Березовский признавался, что надеется лишь на чудо. В результате сочинцы попросили лигу о переносе матча, а коллектив Владимира Федотова это прошение поддержал. РПЛ оставалось только пойти навстречу командам.

Дубль Филиппа и третья победа «Динамо» подряд

В воскресенье состоялись два знаковых дерби. В первом из них «Динамо» в Черкизово переиграло «Локомотив». Железнодорожники подошли к матчу без целого ряда травмированных лидеров, что не могло не повлиять на результат. Бело-голубые большую части встречи смотрелись лучше вице-чемпиона и одержали третью победу подряд под руководством Кирилла Новикова, что позволило им обойти «Спартак» и подняться на шестое место в таблице РПЛ.

Три очка команде вновь принёс новичок Максимилиан Филипп, оформивший дубль во второй встрече подряд. В первом тайме он замкнул классную диагональ Сергея Паршивлюка, а во втором реализовал пенальти. Железнодорожники также получили право на одиннадцатиметровый (ещё до перерыва), и его красивым ударом «паненкой» реализовал Алексей Миранчук. Больше поводов для радости у хозяев не оказалось. Они отстают от лидирующего «Зенита» уже на восемь очков.

Спорные решения Мешкова и автогол Кутепова

В свою очередь, петербуржцы дома с минимальным счётом переиграли «Спартак». В первом тайме подопечные Сергея Семака смотрелись сильнее соперника и заслуженно открыли счёт. Мяч отскочил в сетку от колена Ильи Кутепова после сэйва Александра Максименко. При этом защитник пытался доказать судье Виталию Мешкову, что Артём Дзюба в данном эпизоде нарушал на нём правила, но арбитр решил иначе.

После перерыва преимуществом завладели уже гости. Во многом этому способствовало удаление Магомеда Оздоева в самом начале тайма. Полузащитник получил вторую жёлтую карточку за удар локтем, хотя на первый взгляд фол выглядел не настолько грубо, чтобы карать за него вторым «горчичником». Стоит отметить, что затем Мешков принял пару спорных решений уже не в пользу «Спартака». Например, не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой у Ярослава Ракицого. После матча Доменико Тедеско, по информации СМИ, даже ворвался в судейскую, чтобы пообщаться с бригадой рефери.

Что же касается его подопечных, то в большинстве они владели преимуществом, а Эсекьель Понсе даже попал в штангу, но «Зениту» достаточно быстро удалось успокоить игру. В результате в концовке скорее петербуржцы могли забить ещё, чем красно-белые сравнять счёт. А последние минуты матча и вовсе запомнилась скорее не опасными моментами, а стычкой Жано Ананидзе и Лоренцо Мельгарехо в центре поля.

Упущенные моменты ЦСКА и победный мяч «Арсенала»

Уже в понедельник, 2 декабря, хорошие для «Зенита» новости пришли из Москвы и Краснодара. Очки дружно потеряли команды Виктора Гончаренко и Мурада Мусаева. Причём преследователи петербуржцев не справились с командами, сражающимися за выживание, «Арсеналом» и «Тамбовом» соответственно.

Красно-синие после двух побед подряд, казалось, пришли в себя, а потому поражение от туляков стало неприятным сюрпризом для болельщиков армейцев. При этом в первом тайме хозяева владели неоспоримым преимуществом и вполне могли открыть счёт. Самый опасный момент упустил пробивший в штангу Никола Влашич.

А сразу после перерыва забить неожиданно удалось гостям. «Арсенал» провёл стремительную контратаку, которую точным ударом завершил Даниил Лесовой. Прийти в себя ЦСКА удалось лишь в концовке. Подопечные Виктора Гончаренко создали несколько моментов, но даже сравнять счёт не смогли.

Обидная ничья «Краснодара» и промах Аппаева

В свою очередь, «Краснодар» дома так и не сумел поразить ворота «Тамбова», хотя команда имела немало опасных моментов. В частности, Маркус Берг в начале второго тайма пробил в штангу.

Но новичок РПЛ всё же удержал свои ворота в неприкосновенности и даже упустил стопроцентный шанс уже в добавленное арбитром время. Вышедший на замену Хызыр Аппаев с нескольких метров умудрился ударом головой не попасть в ворота.

Таким образом, «Локомотив» несмотря на поражение от «Динамо» остался на втором месте. ЦСКА с «Краснодаром» не смогли воспользоваться очередной осечкой железнодорожников и встретятся в очной встрече в следующем туре.