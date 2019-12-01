Дубль Филиппа, «паненка» Миранчука и сейвы Коченкова: «Динамо» обыграло «Локомотив» в 18-м туре РПЛ

«Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура РПЛ благодаря дублю Максимилиана Филиппа. Обе команды заработали по пенальти, причём Алексей Миранчук реализовал стандарт «паненкой». Во втором тайме бело-голубые установили окончательный счёт на табло и вполне могли довести дело до разгрома, если бы не сейвы резервного вратаря соперников Антона Коченкова.

Удачная серия «Динамо» и усталость «Локомотива»

18-й тур РПЛ подарил болельщикам сразу два дерби. В главном из них встречались «Зенит» и «Спартак». А в менее принципиальном столичном противостоянии «Локомотив» принимал «Динамо». Между тем это матч также был невероятно важен для обеих команд.

Железнодорожники заканчивают год не в лучшем состоянии. Юрий Сёмин осенью столкнулся с серьёзной эпидемией травм и вынужден был обходиться достаточно ограниченной обоймой исполнителей. Всё это привело к очковым потерям, как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов.

В главном еврокубке команда второй год подряд заняла четвёртое место в группе, а в национальном первенстве выдала трёхматчевую серию без побед. И лишь в выездной встрече с аутсайдером «Тамбовом» её удалось прервать благодаря дублю проводящего превосходный сезон Гжегожа Крыховяка.

«Динамо» же, напротив, после смены тренера пришло в себя и под руководством Кирилла Новикова не проигрывало уже пять матчей. Такие результаты позволили бело-голубым не только покинуть зону вылета, но и вплотную приблизиться к шестому месту, которое при определённых раскладах может стать пропуском в еврокубки.

В дерби с «Локо» команда намерена была продлить удачную серию, а заодно взять у оппонента реванш за обидное поражение в первом круге. Тогда Максимилиан Филипп отметился дебютным голом в России уже на третьей минуте, но железнодорожники ответили на него мячами братьев Миранчуков.

Добавил оптимизма болельщикам бело-голубых и состав соперника, который вновь оказался далёк от оптимального. Из-за различных повреждений дерби вынуждены были пропустить Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Жоау Мариу и Маринато Гильерме, не говоря уже о получивших серьёзные травмы Луке Джорджевиче и Джеффесоне Фарфане. Также на скамейке запасных остался Рифат Жемалетдинов.

В результате на последнем рубеже лишь во второй раз в сезоне появился Антон Коченков, а на фланг полузащиты вышел 21-летний Даниил Куликов, который впервые в карьере попал в основу во встрече РПЛ. В опорной зоне компанию Крыховяку и Александру Коломейцеву составил Мурило, а на острие сыграл Фёдор Смолов, а не Эдер. Нападающий сборной России был дополнительно мотивирован на игру с бывшей командой.

«Динамо» же подошло к матчу в оптимальном составе. Новиков получил возможность выпустить на поле всех своих лидеров, кроме дисквалифицированного за перебор жёлтых карточек Себастьяна Шиманьски и травмированного Жоаозиньо.

Отсутствие моментов и обмен голами

Однако несмотря на все свои проблемы хозяева начали матч достаточно активно и с первых минут завладели инициативой. Основная опасность разумеется исходила от Алексея Миранчука. А вот Коломейцев, который в итоге расположился ближе к линии атаки, несколько выпал из игры.

Правда, преимущество красно-зелёных не перетекало в моменты у ворот Антона Шунина. В первом тайме их не было вовсе, если не считать реализованный пенальти.

Не слишком много создало впереди и «Динамо», грамотно действовашее на контратаках, но именно бело-голубым удалось открыть счёт в середине первого тайма. Изумительный кросс Сергея Паршивлюка с правого фланга на дальней штанге замкнул Филипп. Таким образом немец вновь огорчил «Локомотив» и забил уже пятый мяч в текущем сезоне РПЛ.

Открыв счёт, гости окончательно раскрепостились и стали действовать смелее. Особенно часто у них проходили атаки по правому флангу, где порой не успевал отработать в обороне Мачей Рыбус. Ну а на левом краю не обходился без ошибок явно нервничавший Куликов.

Гол железнодорожников в этот момент не предвещало абсолютно ничего, однако он состоялся. Защитник «Динамо» зачем-то выбил мяч из рук у Антона Шунина после подачи с фланга, чем воспользовался Владислав Игнатьев. Опытный футболист ворвался в штрафную из-за спины Григория Морозова, а тот оказался к этому не готов и ударил оппонента по ногам. Сергей Карасёв моментально указал на «точку».

Исполнять пенальти взялся Миранчук и сделал это очень красиво. Алексей пробил «паненкой» без шансов для вратаря. Шунину оставалось лишь проводить глазами летящий в сетку мяч. Сценарий матча первого круга между командами полностью повторялся. Тогда счёт также открыл Филипп, а статус-кво с одиннадцатиметровой отметки восстановил Алексей Миранчук.

Штанга Игнатьева и масса моментов «Динамо»

Однако сценарий той встречи полностью не повторился, поскольку в самом начале второго тайма забило «Динамо». Гости вернулись из раздевалки с большим желанием и сразу прижали соперника к воротам. В результате бело-голубым также удалось заработать пенальти. На этот раз Игнатьев нарушил правила в собственной штрафной, сыграв рукой после удара оппонента. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Филипп. Немец оформил дубль во второй встрече подряд, пусть три мяча из четырёх и забил с пенальти.

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Теперь уже «Локомотиву» нужно было идти вперёд и отыгрываться, но из команды будто выпустили воздух. Во втором тайме у железнодорожников не получалось абсолютно ничего. Из опасных моментов можно вспомнить разве что шальной удар Игнатьева из-за пределов штрафной, после которого мяч попал в штангу. Не сильно помогли и замены Сёмина: Эдер с Романом Тугаревым старались, но усилить игру хозяев не сумели.

А вот динамовцы демонстрировали прекрасный футбол и вполне могли довести счёт до крупного в многочисленных контратаках. Но выше всяких похвал в этот вечер действовал Коченков. Антон получил редкий шанс и воспользовался им сполна. Перечисление всех его сейвов займёт немало времени, чего стоит хотя бы спасение после удара вышедшего на замену Клинтона Н’Жье в упор. А чуть раньше Коченков достал мяч в дальнем углу после великолепного выстрела Сильвестра Игбуна.

Вратарь сделал всё, чтобы оставить «Локо» в игре, но у вице-чемпиона на неё откровенно не хватило сил. Во втором тайме не заметен был даже Миранчук. Мягко говоря, не лучший матч провёл и Смолов. «Динамо» же в концовке перешло на расстановку с тремя центральными защитниками, плюс Новиков выпустил вместо Филиппа опорника Шарля Каборе.

Тем не менее в добавленное арбитром время железнодорожники всё же могли спастись. После подачи углового и не слишком уверенной игры на выходе Шунина Чорлука бил головой с близкой дистанции, но не попал в створ. Затем вратарь сборной России поговорил с хорватом на повышенных тонах, за что оба получили по жёлтой карточке.

Спастись от поражения «Локо» так и не удалось, а дерби подтвердило наличие у красно-зелёных серьёзных проблем. Если «Зенит» обыграет «Спартак», то увеличит отрыв от преследователя до восьми очков. Бело-голубые, напротив, продлили беспроигрышную серию до шести матчей и приблизились к первой пятёрке.