В Санкт-Петербурге открыли часы обратного отсчёта до старта Евро-2020

В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия часов обратного отсчёта до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает ТАСС, в церемонии запуска часов приняли участие форвард и капитан сборной России Артём Дзюба, бывшие игроки национальной команды Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего Евро — Скиллзи.

Часы установлены на улице Большой Морской рядом с Дворцовой площадью.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и одна — четвертьфинала. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020.