В Санкт-Петербурге открыли часы обратного отсчёта до старта Евро-2020

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия часов обратного отсчёта до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года.
В Санкт-Петербурге открыли часы обратного отсчёта до старта Евро-2020
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в церемонии запуска часов приняли участие форвард и капитан сборной России Артём Дзюба, бывшие игроки национальной команды Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего Евро — Скиллзи.

Часы установлены на улице Большой Морской рядом с Дворцовой площадью.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и одна — четвертьфинала. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить