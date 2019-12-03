В Санкт-Петербурге открыли часы обратного отсчёта до старта Евро-2020
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, в церемонии запуска часов приняли участие форвард и капитан сборной России Артём Дзюба, бывшие игроки национальной команды Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего Евро — Скиллзи.
Часы установлены на улице Большой Морской рядом с Дворцовой площадью.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и одна — четвертьфинала. Сборная России проведёт в Северной столице два матча в рамках группового этапа — с Бельгией и Финляндией.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был открыт центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020.