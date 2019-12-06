«Зенит» разгромил «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» разгромил «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе сине-бело-голубых отличились Сердар Азмун (6), Бранислав Иванович (35) и Артём Дзюба.

Для подопечных Сергея Семака эта победа стала четвёртой подряд.

Таким образом, «Зенит» набрал 45 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице перед зимним перерывом. «Динамо» с 24 очками находится на седьмой строчке.

Ранее «Локомотив» крупно проиграл «Арсеналу» в 19-м туре РПЛ.

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