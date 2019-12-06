Фанаты «Зенита» покинули трибуны после 40-й минуты матча с «Динамо»

Фанаты петербургского «Зенита» покинули трибуны стадиона после 40-й минуты матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Таким образом болельщики сине-бело-голубых поддержали акцию протеста поклонников московского «Спартака».

При этом фанаты «Динамо» ушли после 30-й минуты.

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тогда было задержано порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что часть фанатов «Арсенала» и «Локомотива» покинули трибуны после 30-й минуты матча.