«Где 10 сантиметров, там полметра»: как в России отреагировали на предложение президента УЕФА изменить правило офсайда

Изменение правила определения офсайда не несёт в себе никакого смысла при наличии VAR. Об этом в интервью RT заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в ответ на предложение президента УЕФА Александера Чеферина внести послабления в данном аспекте. В свою очередь, известный тренер Валерий Непомнящий посетовал, что фиксация вне игры во многом остаётся на усмотрение арбитров. А бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поддержал начинания главы европейского футбола.

«Я не фанат VAR. К сожалению, пути назад нет»

Тема VAR в последнее время набила оскомину в мировом футболе. Нововведение по-прежнему вызывает немало споров, а решения судей после просмотра повторов порой шокируют болельщиков. Так, серьёзный скандал вызвал эпизод, произошедший в недавнем матче Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ.

В Мадриде вратарь хозяев Тибо Куртуа сбил соперника за пределами штрафной и получил красную карточку. Учитывая, что только подходил к концу первый тайм, произошедшее могло серьёзно повлиять на исход встречи. Однако главный арбитр Артур Соареш Диаш, взяв паузу, неожиданно отменил удаление. Причина — не зафиксированный чуть ранее фол на Марсело в центре поля.

Такой странный вердикт судьи вызвал очередной всплеск критики в отношении VAR. Но полной неожиданностью стало подключение к дискуссии главы УЕФА Александера Чеферина, который, казалось бы, должен защищать систему. Однако он решил разобрать все минусы нововведения, а начал с определения положения вне игры.

«Если у вас длинный нос, вы можете попасть в офсайд», — приводит слова Чеферина Mirror.

Он посетовал, что с введением VAR в этом плане всё решают буквально миллиметры. Мало того, функционер намерен вынести предложение при определении положения вне игры допускать 10—20-сантиметровый офсайд у нападающего. Помимо критики отдельно взятого правила, руководитель УЕФА негативно высказался о самой системе VAR.

«Если вы арбитр матча, даже если 70 или 80 тыс. человек на трибунах шумят, именно вы должны принимать решение, а не человек в Лондоне, Берлине или где-либо ещё. Я не фанат VAR. Я скептически относился к её введению и могу сказать, что результат мне не нравится. К сожалению, сейчас пути назад нет», — добавил Чеферин.

Также, по его словам, в настоящий момент болельщики, футболисты и тренеры по-разному трактуют многие эпизоды, что приводит к дополнительной и порой безосновательной критике в адрес судей.

«Две недели назад в УЕФА состоялась встреча ведущих специалистов, на которой присутствовали Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан. Все топ-тренеры европейских команд, которым наш старший офицер по вопросам судейства Роберто Розетти показал эпизод с игрой рукой. Он спросил: «Была рука или нет?» Половина аудитории сказала «да», половина — «нет». Скажите, насколько чётко сформулировано правило? Мы ничего не знаем», — подытожил Чеферин.

«Мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей»

Для того чтобы разобраться с предложениями президента УЕФА, в частности в определении офсайда, RT обратился к известному тренеру Валерию Непомнящему и экс-нападающему сборной России Дмитрию Булыкину. Они высказали две противоположные точки зрения. Так, Непомнящий скорее занял сторону Чеферина.

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«Согласен с тем, что, когда VAR показывает линию офсайда, иногда действительно всё решает длина носа. Честно говоря, я этого не понимаю и не принимаю. Изначально существовало 13 правил, в которых чётко говорилось, что вне игры фиксируется, если игрок атакующей команды находится за линией защитника. Это было понятно. Теперь же всё усложнили. Определение офсайда часто оказывается на усмотрение судей», — заявил тренер.

По его словам, система VAR лишь добавила судьям головной боли, поскольку их коллеги, следящие за ситуацией с помощью повторов, тоже далеко не безгрешны.

«И они могут ошибиться, поэтому мне непонятно, как всё это происходит. Теперь работа судей в большей степени влияет на исход матчей и на действия футболистов», — добавил тренер.

В свою очередь, Булыкин, который за карьеру забил 106 мячей и прекрасно умел открываться на грани офсайда, напротив, с мнением Чеферина не согласился.

«Понимаете, где 10—20 сантиметров, там и 30—40, а потом и полметра. Уже сейчас компьютеры определяют минимальные офсайды. Думаю, этого вполне достаточно. Конечно, все мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей. Но существующую систему ещё доработают, и она моментально будет фиксировать положение вне игры. Лучше доработать её, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды», — отметил Булыкин.

Форвард объяснил преимущества технических новшеств в судействе на примере других видов спорта.

«Знаете, я часто смотрю теннис. Когда игроки там берут челлендж, зачастую фиксируется буквально миллиметровый аут. Но это всё равно аут. Если есть вне игры, пусть даже у тебя нос оказался длиннее носа соперника, это всё равно офсайд. То же самое происходит в других видах спорта, где победитель на финише определяется по долям секунд», — подчеркнул бывший форвард сборной России.

«Не существует идеальной системы, которая позволит избежать судейских ошибок»

Также предложение Чеферина по просьбе RT прокомментировал экс-руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. Он отметил, что говорить об изменении правила офсайда в настоящий момент не приходится.

«Правило футбола под номером 11 «Вне игры» основано на вполне определённых критериях. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в последние несколько лет наконец-то привёл это очень сложное и неоднозначное правило в оптимальное состояние. Рассуждать на тему 10—20 см теперь тяжело», — заявил судья.

Тем не менее, по мнению Будогосского, определение положения вне игры следует вернуть в соответствие с прежними критериями.

«Раньше правило 11 определяло положение вне игры следующим образом. Если футболист всем корпусом находится ближе к линии ворот, чем соперник, то это офсайд. На мой взгляд, это было правильно. Имелся чёткий и понятный критерий. А сегодня мы говорим о каких-то отдельных частях тела, например носе. Эта скрупулёзность создаёт большие проблемы для принятия решений. В конце концов, далеко не на каждом матче есть система VAR, которая способна помочь судье. Мы всё время говорим о поддержке атакующего футбола, и это верно. С другой стороны, появляются препоны на пути к этому», — подчеркнул Будогосский.

А вот с критикой VAR со стороны Чеферина бывший руководитель отечественного судейства полностью согласился и отметил, что техника не поможет избежать ошибок арбитров.

«В своё время, будучи руководителем департамента судейства и инспектирования РФС, я резко высказывался против VAR, за что Валерий Карпин предложил сжечь меня на костре. Считаю, эта система не пойдёт на пользу в первую очередь игре. А теперь и Чеферин раскритиковал VAR. Футбол всё-таки естественная игра, а мы насаждаем в неё какие-то технологии. Хорошо, в течение матча можно посмотреть один-два повтора. Но кто гарантирует, что во время встречи у тебя таких эпизодов не будет восемь-десять? А один эпизод можно смотреть и три минуты. Давайте умножим десять на три. Сколько времени потратим? Таким образом, теряется зрелищность матча. А главное необходимо понять, что не существует идеальной системы, которая позволит избежать судейских ошибок. Что бы мы ни придумали, помарки останутся», — подытожил Будогосский.