Глава УЕФА: VAR — это бардак

Глава Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет 1-2 сантиметра. Мы предложим внести изменения IFAB, а также самим рефери», — приводит слова Чеферина The Mirror.

Он отметил, что сейчас на арбитров в футболе оказывается совершенно иное давление, нежели раньше.

«Я не фанат. Я был очень скептически настроен относительно VAR, и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет», — добавил глава УЕФА.

VAR была официально включена в правила футбола в 2018 году, после тестового использования на ряде локальных и международных турниров. УЕФА начал использовать VAR со стадии плей-офф Лиги чемпионов и финала Лиги Европы сезона-2018/19.

В текущем сезоне VAR используется во всех матчах ЛЧ, а в ЛЕ будет использоваться со стадии плей-офф.

Ранее сообщалось, что арбитры будут готовы работать с VAR на всех матчах РПЛ со второй части сезона.