«Не прекращайте мечтать»: как Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист 2019 года. Месси — первый игрок, которому удалось завоевать престижную награду в шестой раз. Второе место в голосовании журналистов занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а приз имени Льва Яшина получил его партнёр по команде вратарь Алисон Бекер. Лучшим молодым игроком стал Матейс де Лигт, а футболисткой года была объявлена американка Меган Рапино.

Церемонию вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года болельщики и эксперты ждали с особенным интересом, ведь Лионель Месси в случае завоевания шестой награды мог обойти по этому показателю Криштиану Роналду. А в СМИ не сомневались, что первое место в голосовании займёт именно аргентинец. Сообщалось, что он даже успел дать France Football интервью по случаю очередного успеха.

Примечательно, что главным конкурентом Месси на этот раз считался не именитый португалец, а проведший великолепный сезон Вирджил ван Дейк. При его непосредственном участии «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в АПЛ, а в настоящий момент захватил уверенное лидерство в национальном первенстве.

Именно подопечных Юргена Клоппа было представлено в списке номинантов на «Золотой мяч» 2019 года больше всего, сразу семь человек: Садио Мане, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер, Жоржиньо Вейналдум, ван Дейк, Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.

При этом впервые за 26 лет действующий обладатель награды не попал даже в число номинантов. Речь о хорватском хавбеке «Реала» Луке Модриче, который стал одним из главных героев чемпионата мира в России.

Повторимся, что шансы Роналду на завоевание шестого «Золотого мяча» были достаточно малы. С «Ювентусом» он вылетел из ЛЧ-2018/19 уже в четвертьфинале и не показывал прежней результативности. Единственным аргументом в пользу Криштиану стала победа в первой в истории Лиге наций. В финале турнира Португалия как раз обыграла Нидерланды с ван Дейком.

Месси же, в отличие от Роналду, вновь упустил шанс завоевать трофей со сборной. Аргентина уступила Бразилии в полуфинале Кубка Америки и была вынуждена довольствоваться бронзой. Сам Лионель забил на турнире лишь один мяч, да и тот с пенальти.

Однако на стороне двух прославленных футболистов выступала их популярность. Ван Дейку в этом плане на успех рассчитывать было тяжело, тем более что защитники не выигрывали «Золотой мяч» с 2006-го. Тогда после успеха Италии на чемпионате мира это сделал Фабио Каннаваро.

Не осталась прошедшая в Париже церемония и без российского представительства. Вручить приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина прибыла большая делегация московского «Динамо», в которую попали голкипер сборной Антон Шунин и внук прославленного советского голкипера Василий Фролов.

«Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом»

Впрочем, первой своего героя нашла награда «Лучшему молодому игроку года». Им был признан Матейс де Лигт, ставший одним из главных героев феерично проведшего прошлый сезон «Аякса». Летом же 19-летний на тот момент защитник перебрался в «Ювентус», где пока выглядит не лучшим образом. Но это не помешало ему получить признание со стороны журналистов.

Следом объявили лучшего вратаря. Им ожидаемо стал голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, который провёл великолепный год и выиграл Кубок Америки, лишь раз пропустив в играх континентального первенства. Интересно, что награду имени Льва Яшина ему вручил (нет, не Шунин) тот, кто по долгу своей позиции вынужден регулярно огорчать вратарей, — нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Церемония постепенно приближалась к главному событию. Лучшей футболисткой года была объявлена американка Меган Рапино, которая в минувшем году во второй раз стала чемпионкой мира. К слову, в Париж спортсменка не приехала и обратилась к присутствующим по видеосвязи.

Параллельно на официальном сайте France Football частями публиковались итоги голосования за главный трофей вечера. Сначала третья десятка, потом вторая. Наконец, стало известно, кто занял места с четвёртого по второе: Мане, Роналду, ван Дейк.

После этого никаких секретов не осталось — Месси выиграл шестой «Золотой мяч» в карьере и стал рекордсменом по этому показателю. Лионель завоевал награду спустя три года. В 2016-м и 2017-м её обладателем становился Роналду, а в 2018-м — Модрич. Именно он вручил «Золотой мяч» принципиальному сопернику по эль-класико — и сделал это предельно сухо.

Месси же ранее становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Роналду брал её пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). По три раза «Золотой мяч» присуждался Мишелю Платини, Марко ван Бастену и Йохану Кройффу.

Аргентинец после очередного триумфа напомнил, что болельщикам осталось недолго восхищаться его игрой.

«Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты особенные, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Повторяю, хотя у меня и осталось ещё несколько лет, сейчас кажется, что время летит, всё происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьёй, соперниками и своей жизнью», — приводит слова футболиста «Барселоны» Marca.

Аргентинец также обратился к своим партнёрам.

«Я хочу поблагодарить товарищей по команде. Несколько лет назад, в 2009 году, я выиграл свой первый «Золотой мяч», сегодня — шестой. Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать», — отметил Месси.

Что касается главных конкурентов Лионеля в борьбе за награду, то Роналду вообще не приехал на церемонию, предпочтя ей гала-вечер Кальчо в Милане. За португальца высказался его агент Жорже Мендеш.

«Криштиану — лучший футболист в истории, и вы это знаете!» — приводит его слова Football Italia.

А ван Дейк признался, что ему сложно бороться за «Золотой мяч» с такими футболистами, как Месси и Роналду.

«Месси — выдающийся игрок, великолепный, фантастический. Он выигрывает в шестой раз. Я был очень близок к успеху. Но он оказался немного лучше меня. Я горжусь тем, что сделал в прошлом сезоне. Никогда не думал, что смогу выиграть «Золотой мяч». У меня совсем другая карьера, но никогда не отказывался от своих мечтаний. Быть здесь — большая честь для меня», — цитируют голландца в Twitter Sporx.