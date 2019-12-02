Месси в шестой раз в карьере выиграл «Золотой мяч»

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.

Церемония вручения награды состоялась в Париже. Вторым в голосовании стал защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а третьим — форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Таким образом, Месси стал шестикратным обладателем данной награды. В сезоне-2018/19 Месси выиграл вместе с «Барселоной» чемпионат Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо этого, Месси стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон стал обладателем первого трофея имени Яшина.