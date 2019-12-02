Месси в шестой раз в карьере выиграл «Золотой мяч»

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Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.

Церемония вручения награды состоялась в Париже.

Вторым в голосовании стал защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а третьим — форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Таким образом, Месси стал шестикратным обладателем данной награды.

В сезоне-2018/19 Месси выиграл вместе с «Барселоной» чемпионат Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо этого, Месси стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон стал обладателем первого трофея имени Яшина.

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