Шунин посетит церемонию вручения премии «Золотой мяч»

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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин станет одним из представителей клуба на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже.
Шунин посетит церемонию вручения премии «Золотой мяч»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии «Золотой мяч» журнала France Football. Один из десяти лучших голкиперов мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что вместе с Василием Фроловым и руководством «Динамо» представлю клуб на главной футбольной премии мира. Мой прогноз — Алиссон или тер Штеген», — написал Шунин в Instagram.

Церемония вручения премии состоится сегодня в 22:30 мск.

Ранее испанские СМИ узнали, кто получит «Золотой мяч».

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