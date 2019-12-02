Шикарный гол Месси в Мадриде, дубль ван Дейка головой и грубая ошибка Буффона: обзор футбольных выходных в Европе

Форвард «Барселоны» Лионель Месси красивым голом в концовке матча принёс каталонцам победу над «Атлетико» в Примере. Вирджил ван Дейк дважды забил головой «Брайтону» и помог «Ливерпулю» упрочить лидерство в английской премьер-лиге. Джанлуиджи Буффон отметился грубой ошибкой, которая стоила «Ювентусу» первого места в Серии А. RT рассказывает о главных событиях футбольного уикенда в Европе.

Осечка «Манчестер Сити» и слёзы 33-летнего вратаря

В английской премьер-лиге «Ливерпуль» сделал очередной шаг к завоеванию чемпионства. В субботу подопечные Юргена Клоппа обыграли «Брайтон», тогда как «Манчестер Сити» и «Челси» дружно потеряли очки. Коллектив Хосепа Гвардиолы неожиданно не справился со скромным «Ньюкаслом».

«Горожане» дважды выходили вперёд, но неуступчивые хозяева оба раза отыгрывались. Второй раз это произошло в концовке встречи. Не успел Кевин Де Брёйне забить такой важный мяч, как опытный Джонджо Шелви после розыгрыша стандартного положения точно пробил с линии штрафной. Действующий чемпион не смог выиграть уже в пятом матче АПЛ, что совсем не вяжется с графиком команды в прошлом сезоне. Отставание от «Ливерпуля» составляет уже 11 очков.

«Челси» же в лондонском дерби с минимальным счётом уступил «Вест Хэму». Главным героем матча стал вратарь победителей Дэвид Мартин. В 33 года он дебютировал в составе родной команды, отыграл на ноль, совершил несколько красивых сейвов, а после финального свистка расплакался прямо на поле.

Что касается «Ливерпуля», то лидер АПЛ обыграл «Брайтон» благодаря дублю Вирджила ван Дейка. Защитник дважды удачно подключился на розыгрыш стандартных положений. Правда, концовка встречи получилась для хозяев нервной. Сначала Алисон Бекер получил первую красную карточку в карьере за игру руками за пределами штрафной, а затем соперник забил курьёзный мяч со штрафного. Но красные всё же довели дело до победы.

Третья победа Моуринью и бол-бой на командном ужине «Тоттенхэма»

В 14-м туре одержал победу и «Тоттенхэм». Лондонцы выиграли третий матч из трёх под руководством Жозе Моуринью. На этот раз «шпоры» оказались сильнее «Борнмута». Хозяева открыли счёт в середине первого тайма, а после перерыва забили ещё дважды, причём дубль оформил Деле Алли.

Подпортил радость от победы команде лишь Гарри Уилсон. Молодой нападающий соперника вышел на замену на 63-й минуте и успел оформить дубль. Но на то, чтобы попытаться свести поединок вничью, времени у «Борнмута» уже не оставалось.

Интересно, что после игры не меньше самого матча обсуждали историю 15-летнего бол-боя, который на неделе помог «Тоттенхэму» забить мяч в ворота «Олимпиакоса». Моуринью пригласил его на предматчевый ужин, на котором мальчик пообщался со звёздами команды, а в субботу тренер отпраздновал с ним один из голов.

"It was so surreal to be with all my idols, my heroes!"



An unforgettable day for our ball boy Callum Hynes! #THFC ⚪️ #COYSpic.twitter.com/cm9tMLbZdR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 декабря 2019 г.

Тяжёлая победа «Реала» и встреча с «Атлетико» для Гризманна

В чемпионате Испании лидерство по-прежнему делят «Барселона» и «Реал». В 15-м туре Примеры обе команды одержали непростые выездные победы. Впрочем, если «королевский клуб» немного помучился со скромным «Алавесом», то каталонцам пришлось противостоять самому «Атлетико». Соответственно, Антуан Гризманн впервые вышел на поле против бывшей команды, в которой он отыграл предыдущие пять лет.

Матч для сине-гранатовых получился ожидаемо непростым. Первый тайм и вовсе остался за мадридцами, которые достаточно смело атаковали и не стремились отсиживаться в обороне. Уже на седьмой минуте Эктор Фирпо едва не отправил мяч в собственные ворота, но гостей спасла штанга. А вскоре Марио Эрмосо с нескольких метров умудрился пробить в Марка-Андре тер Штегена.

После перерыва активнее была уже «Барселона». Впрочем, по-настоящему опасных момент у команды не было. И когда казалось, что встреча завершится вничью, своё веское слово сказал Лионель Месси. Возле чужой штрафной аргентинец сыграл в стеночку с Луисом Суаресом и пробил точно в угол. Так каталонцы вырвали победу на 86-й минуте, а Лионель записал на свой счёт девятый мяч в девяти встречах текущего сезона Примеры.

Жуткое невезение «Баварии» и потерянные линзы Градецки

В Германии «Бавария» потерпела первое поражение под руководством Ханса-Дитера Флика. В 13-м туре Бундеслиги мюнхенцы дома неожиданно проиграли сопернику «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов — «Байеру», который в последнее время не блистал в национальном первенстве.

Причём поражение получилось абсолютно незаслуженным. Хозяева весь матч владели неоспоримым преимуществом, создали огромное количество моментов, но забили лишь раз. Гости же ответили двумя образцовыми контратаками с точными ударами Леона Бэйли — все три мяча пришлись на первый тайм.

После перерыва «Бавария» прижала соперника к воротам, но мяч каким-то чудом не шёл в створ. Порой потрясающие сейвы совершал голкипер Лукаш Градецки, а иногда мяч попадал в стойки или пролетал мимо створа. В этот вечер вновь не удалось отличиться Роберту Левандовски. Для него это второй подряд сухой матч в Бундеслиге. В итоге не спасли мюнхенцев ни удаление защитника гостей Жонатана Та в концовке, ни 24 удара по воротам, ни 75% владения мячом.

Что касается Градецки, который стал одним из главных героев матча, то он признался, что первый тайм вынужден был заканчивать практически вслепую, поскольку потерял контактные линзы.

«Я потерял контактные линзы в первом тайме и почти ничего не видел в течение оставшихся до перерыва 20 минут. Попробуйте отыграть с «Баварией», видя лишь на один глаз», — приводит слова Градецкого Goal.com.

Победная поступь «Лейпцига» и тяжёлая концовка для «Шальке»

Осечкой мюнхенцев дружно воспользовались все основные соперники, которые оттеснили «Баварию» на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидирующая мёнхенгладбахская «Боруссия» дома одержала непростую победу над «Фрайбургом» благодаря дублю Брила Эмболо. Также форвард отдал результативную передачу на Патрика Херрмана.

В свою очередь, соперник «Зенита» по ЛЧ «Лейпциг» на выезде справился со скромным «Падерборном». По ходу встречи коллектив Юлиана Нагельсмана вёл со счётом 3:0, причём гостям удалось отличиться дважды уже к четвёртой минуте. Но во втором тайме хозяева сократили отставание до минимума.

Тяжелее всего пришлось идущему на третьем месте «Шальке». Гельзенкирхенцы лишь на 86-й минуте вырвали домашнюю победу над новичком Бундеслиги «Унионом». С аналогичным счётом переиграла «Герту» дортмундская «Боруссия», расположившаяся прямо за «Баварией».

Первый гол Роналду за месяц и дубль аргентинского форварда «Интера»

В Италии неожиданно состоялась смена лидера. «Ювенутс» дома не сумел обыграть «Сассуоло», чем моментально воспользовался «Интер». Туринцы открыли счёт уже на 20-й минуте после неожиданного дальнего удара Леонардо Бонуччи, но тут же пропустили ответный мяч.

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А в начале второго тайма грубую ошибку допустил Джанлуиджи Буффон. Впрочем, сначала Матейс де Лигт вынес снаряд прямо на ногу Франческо Капуато, а уже затем опытнейший вратарь не сумел отразить летевший прямо в него мяч.

Восстановить статус-кво с одиннадцатиметровой отметки смог Криштиану Роналду. Португалец забил впервые с 30 октября. Но на большее «Ювентуса» не хватило, хотя в концовке команда имела немало моментов.

Осечкой лидера с удовольствием воспользовался «Интер», который принимал аутсайдера Серии А — СПАЛ из Феррары. Набрать три очка фавориту удалось благодаря дублю аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса. На счету нападающего уже восемь голов в текущем сезоне чемпионата Италии. Нерадзурри же удалось впервые с сентября возглавить турнирную таблицу.

Отменённый матч Головина с ПСЖ и десятый гол Комличенко

Главным событием европейского футбольного уикенда для российских болельщиков должно было стать противостояние «Монако» Александра Головина и ПСЖ в Лиге 1, но матч был перенесён на другой день из-за угрозы наводнения.

Зато в Чехии напомнил о себе Николай Комличенко. Форвард сборной России не забивал в национальном первенстве четыре матча подряд, но в домашней игре с «Теплице» прервал неприятную серию.

События в этом поединке развивались по крайне необычному сценарию. Гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счёте, но в середине второго тайма пропустили три мяча за три минуты. Один из них как раз и записал на свой счёт Комличенко. Теперь в активе Николая ровно десять голов в чемпионате Чехии, он лидирует в гонке бомбардиров турнира.