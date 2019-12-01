«Интер» обыграл СПАЛ и возглавил турнирную таблицу Серии А

Миланский «Интер» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А сумел одержать победу над клубом СПАЛ.

Матч, проходивший на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился со счётом 2:1 в пользу «Интера».

В составе победителей дубль оформил Лаутаро Мартинес. У СПАЛа отличился Маттиа Валоти.

«Интер» воспользовался ничьей «Ювентуса» и единолично возглавил турнирную таблицу. Миланцы имеют 37 очков в 14 турах, опережая на одно очко туринцев. СПАЛ в зоне вылета с девятью очками.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А.