«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А
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Встреча, проходившая на «Альянц Стэдиуме» в Турине, завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев забивали Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти. У «Сассуоло» отличились Жереми Бога и Франческо Капуто.
«Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, имея 36 очков после 14 туров. Однако туринцев может обойти «Интер», который отстаёт на два очка и проведёт свой матч 1 декабря в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» переиграл «Атлетико» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.