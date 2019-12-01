«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло».

Встреча, проходившая на «Альянц Стэдиуме» в Турине, завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забивали Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти. У «Сассуоло» отличились Жереми Бога и Франческо Капуто.

«Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, имея 36 очков после 14 туров. Однако туринцев может обойти «Интер», который отстаёт на два очка и проведёт свой матч 1 декабря в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» переиграл «Атлетико» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.