Матч «Монако» — ПСЖ перенесён из-за угрозы наводнения

Поединок 15-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и ПСЖ не состоится в запланированное время из-за непогоды.

Об этом сообщает официальный сайт «Монако». Матч должен был пройти 1 декабря в 23:00 мск. Новая дата встречи пока неизвестна.

«Решение было принято на фоне того, что департамент Вар и Приморские Альпы объявили красный уровень опасности, сопровождаемый обильными осадками и наводнениями. Комиссия по организации соревнований Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) объявит новую дату поединка позднее», — гласит заявление «Монако».

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