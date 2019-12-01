Матч «Монако» — ПСЖ перенесён из-за угрозы наводнения
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Об этом сообщает официальный сайт «Монако». Матч должен был пройти 1 декабря в 23:00 мск. Новая дата встречи пока неизвестна.
«Решение было принято на фоне того, что департамент Вар и Приморские Альпы объявили красный уровень опасности, сопровождаемый обильными осадками и наводнениями. Комиссия по организации соревнований Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) объявит новую дату поединка позднее», — гласит заявление «Монако».
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