Головин заявил, что ему не очень хочется меняться футболками с Неймаром

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что не очень любит после матчей меняться футболками с другими игроками.

«Собираюсь ли меняться майками с кем-то из игроков ПСЖ в ближайшем матче? Не люблю такие вещи. Неймар? Не очень хочется, правда», — цитирует Головина РИА Новости.

В текущем сезоне хавбек провёл 13 матчей в составе монегасков, забил три мяча и сделал две результативных передачи.

Матч 15-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и ПСЖ состоится 1 декабря.

Ранее Головин рассказал, по каким вещам из России он скучает.