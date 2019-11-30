Головин заявил, что ему не очень хочется меняться футболками с Неймаром
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«Собираюсь ли меняться майками с кем-то из игроков ПСЖ в ближайшем матче? Не люблю такие вещи. Неймар? Не очень хочется, правда», — цитирует Головина РИА Новости.
В текущем сезоне хавбек провёл 13 матчей в составе монегасков, забил три мяча и сделал две результативных передачи.
Матч 15-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и ПСЖ состоится 1 декабря.
Ранее Головин рассказал, по каким вещам из России он скучает.