Головин рассказал, по каким вещам из России он скучает

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах из России, по которым он скучает.

«Три вещи из России, по которым скучаю? Баня. Кинотеатр. Наверное, ещё по родному Калтану. Снится ли? Бывает. Хочется вернуться домой на недельку», — цитирует Головина «Чемпионат».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей в составе монегасков во французской Лиге 1, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Артёма Дзюбы.