Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

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Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
  • РИА Новости

«На матче с Сан-Марино кричали не болельщики сборной. Как мне сказали, это фанаты «Спартака», якобы обозлившиеся на него ещё за переходы. Думаю, ему всё равно. Он не обращает на это внимания», — цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

Он также опроверг информацию, что Дзюбе якобы не понравилось, что команда не встала на его защиту. По словам Головина, в раздевалке сборной игроки даже шутили на эту тему.

«Почему так произошло? Не знаю. Может, они и раньше что-то такое кричали, но не было слышно. А в Сан-Марино стадион маленький. У нас такие болельщики — помнят, что было и десять лет назад, не забывают. Правильно ли это? Мне кажется, нужно идти дальше. Не нужно ничего припоминать», — добавил Головин.

На матче сборной России с Сан-Марино (5:0), а также во время встречи 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.

Ранее экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену.

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