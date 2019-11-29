Победа «Астаны» над МЮ, провал киевского «Динамо», триллеры в Гааге и Будапеште: главные события 5-го тура Лиги Европы

«Астана» сенсационно одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед». Киевское «Динамо» на выезде уступило «Мальмё» благодаря голу 37-летнего ветерана Маркуса Розенберга на шестой добавленной минуте. А в Гааге и Будапеште болельщики стали свидетелями настоящих футбольных триллеров. RT рассказывает о главных событиях игрового дня Лиги Европы.

Провал украинских команд и «Карабах» без плей-офф

Отчётный игровой день сложился крайне неудачно для украинских команд. И киевское «Динамо», и «Александрия» потерпели поражения. Бело-голубые в важнейшем матче уступили на выезде «Мальмё» — 3:4 и поставили под большой вопрос вероятность своего выхода из группы.

Причём на перерыв гости ушли, ведя в счёте 2:1. Их не смутил пропущенный уже на второй минуте мяч, и на него очень быстро ответили голами Виталий Миколенко и Виктор Цыганков.

Однако в начале второго тайма вице-чемпион Украины пропустил дважды, а затем и остался в меньшинстве после удаления капитана Сергея Сидорчука. Полузащитник сильно подвёл партнёров, получив две необязательные жёлтые карточки: первую за попытку помешать сопернику разыграть стандарт, а вторую — за споры с арбитром.

В результате даже в меньшинстве подопечные Алексея Михайличенко отыгрались. Но концовка получилась по-настоящему сказочной для хозяев. 37-летний именитый ветеран «Мальмё» Маркус Розенберг, который проводил последний матч в карьере, на 96-й минуте оформил дубль и принёс важнейшую победу шведской команде. «Динамо» же теперь для того, чтобы выйти в плей-офф, необходимо обыгрывать «Лугано» и рассчитывать на осечку «Мальмё» в игре с «Копенгагеном».

А вот «Александрия» за матч до конца группового этапа потеряла все шансы на выход в плей-офф. Впрочем, для скромной команды из небольшого украинского города уже сам факт попадания в еврокубковую осень стал огромным достижением. Мало того, подопечные Владимира Шарана достойно противостояли превосходящим их в классе соперникам, трижды сыграв вничью в первых четырёх турах. Однако домашнее поражение с минимальным счётом от «Вольфсбурга» поставило крест на дальнейших перспективах хозяев.

Не сыграет в 1/16 финала Лиги Европы и чемпион Азербайджана «Карабах», который на выезде уступил «Севилье». Параллельно в другом матче группы А кипрский АПОЭЛ обыграл «Дюделанж» из Люксембурга и гарантировал себе второе место в квартете.

Сенсация в Нур-Султане

Казахстанская «Астана» лишилась шансов на выход в плей-офф ещё раньше, однако в предпоследнем туре группового этапа сумела громко хлопнуть дверью, обыграв дома именитый «Манчестер Юнайтед». Впрочем, Уле-Гуннар Сульшер не повёз в Нур-Султан своих лидеров, а предоставил шанс молодёжи. В результате средний возраст команды составил всего 22 года и 26 дней. А если не считать 36-летнего вратаря Ли Гранта, эта отметка понижалась до 20 лет.

Но даже в таком составе МЮ ушёл на перерыв, лидируя в счёте. Уже на десятой минуте Джесси Лингард, впервые выведший команду на поле с капитанской повязкой, отличился ударом из-за пределов штрафной.

Однако во втором тайме хозяева поняли, что с такими манкунианцами играть вполне можно, и очень быстро перевернули ход матча с ног на голову. Сначала защитники гостей позволили Дмитрию Шомко беспрепятственно пробить в дальний угол из пределов штрафной, а затем 19-летний Ди'Шон Бернард срезал мяч в собственные ворота. Для юного защитника этот матч был дебютным во взрослом футболе.

В оставшееся до финального свистка время МЮ вполне мог сравнять счёт и даже выйти вперёд, но выше всяких похвал действовал голкипер «Астаны» Ненад Эрич, совершивший пару эффектных сейвов. Да и подопечные Сульшера порой допускали необъяснимые промахи.

Не удалось победить и двум другим английским командам, «Арсеналу» и «Вулверхэмптону». Лондонцы вовсе уступили дома «Айнтрахту», хотя после первого тайма вели в счёте. Однако дубль японца Даити Камады позволил немцам увезти три очка из столицы Великобритании. «Канониры» же не знают побед во всех турнирах на протяжении уже семи встреч.

Феноменальный разгром от «Спортинга» и спасение «Браги»

А вот для Португалии игровой день, напротив, сложился замечательно. Сразу две команды, представляющие эту страну, гарантировали себе участие в плей-офф. Речь о «Спортинге» и «Браге». Особенно уверенно выступили лиссабонцы, которые дома неожиданно отправили четыре безответных мяча в ворота крепкого ПСВ и тем самым лишили соперника шансов на попадание в первую двойку группы.

«Брага» же отметилась впечатляющим камбэком в матче с «Вулверхэмптоном». Обидчик «Спартака» открыл счёт уже на шестой минуте, но в ответ пропустил три мяча ещё до перерыва. Однако во втором тайме хозяева отличились дважды и ушли от поражения. Параллельно «Слован» уступил «Бешикташу», благодаря чему и «Брага», и «Вулверхэмптон» обеспечили себе участие в плей-офф.

Приблизился к этому и «Порту», причём «драконам» также пришлось проявлять характер. Уже на шестой минуте они на выезде пропустили от «Янг Бойз», но в концовке игры швейцарской команде всё испортил Венсан Абубакар. Восстановившийся от травмы форвард впервые в сезоне вышел на поле в Лиге Европы и оформил дубль в течение пяти минут.

Невероятная концовка от АЗ и роковое добавленное время для «Ференцвароша»

Но, безусловно, самый яркий камбэк дня совершил АЗ. За пять минут до конца основного времени коллектив из Нидерландов дома без шансов проигрывал «Партизану». Вице-чемпион Сербии с Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо в составе уверенно забил дважды ещё до перерыва, а израильтянин даже отдал результативную передачу.

В концовке хозяева отчаянно пытались спастись, но в довершение всех бед остались в меньшинстве после удаления Мирона Боадю. В такой ситуации в АЗ могли поверить только безудержные оптимисты.

Однако на последних минутах в Гааге произошло настоящее чудо, а спас команду выходящий на поле по большим праздникам 21-летний нападающий Фреди Дрёйф. В этот день тренерский штаб от безысходности бросил записного резервиста в бой по ходу второго тайма.

И форвард отблагодарил за доверие. На 87-й минуте он протолкнул мяч в сетку и подарил болельщикам надежду, а уже в добавленное арбитром время оформил дубль. Так АЗ невероятным образом ушёл от поражения и пробился в 1/16 финала. «Партизан» же упустил победу и теперь не поднимется выше третьего места в группе L.

Не менее захватывающим получилось противостояние «Ференцвароша» и «Эспаньола» в группе H. Соперники обменялись голами в середине первого тайма, а после перерыва хозяева изо всех сил старались вырвать необходимую победу.

В результате подопечным Сергея Реброва удалось заработать пенальти, но его не реализовал экс-футболист «Краснодара» Исаэл. Однако спустя десять минут арбитр вновь указал на точку в штрафной гостей, и на этот раз Михал Шкварка оказался точен.

Но и это был ещё не конец. На шестой добавленной минуте «Эспаньол» пошёл в последнюю атаку, и вышедший на замену незадолго до того Серхи Дардер протолкнул снаряд в сетку — 2:2. Эта ничья может стоить «Ференцварошу» путёвки в плей-офф, поскольку теперь команда располагается на третьем месте и на очко отстаёт от «Лудогорца».

Бомбардирские достижения Морелоса

Тем временем нападающему «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелосу удалось оформить дубль в матче с «Фейенордоом» (2:2) и упрочить лидерство в гонке бомбардиров турнира. В нынешнем сезоне в активе колумбийца значатся 13 голов, хотя ещё не закончился групповой этап.

Но Морелос уже сейчас демонстрирует впечатляющую результативность. Больше него во втором по значимости еврокубке забивали только два человека: Клаас Ян Хунтелаар (14) и соотечественник Радамель Фалькао (18). Однако они демонстрировали такую скорострельность по итогам сезона, в то время как у Альфредо впереди ещё предостаточно времени, чтобы установить новый рекорд.