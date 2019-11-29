Гол и удаление Ари, мяч престижа Чалова: как «Краснодар» выиграл у «Базеля», а ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в ЛЕ

«Краснодар» обыграл «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы благодаря реализованному Ари пенальти. При этом в концовке встречи натурализованный бразилец получил вторую жёлтую карточку за удар соперника по лицу. А ЦСКА разошёлся миром с «Лудогорцем» и потерял последние шансы на выход в плей-офф.

Газинский в старте и судьбоносный пенальти

19 сентября стал одним из чёрных дней российского футбола. Тогда «Краснодар» и ЦСКА потерпели унизительные поражения в Лиге Европы от «Базеля» и «Лудогорца» соответственно с общим счётом 1:10. Спустя два месяца командам представилась возможность поквитаться с обидчиками за тот разгром.

К тому же и южане, и армейцы сохраняли шансы на попадание в плей-офф турнира. Правда, у подопечных Виктора Гончаренко эти шансы были скорее номинальными. Для того чтобы получить возможность занять второе место, красно-синим требовалось обыгрывать «Лудогорец» дома со счётом 5:0, что, конечно, было практически нереально.

«Краснодару» же две победы над «Трабзонспором» помогли включиться в борьбу за выход в 1/16 финала. При этом даже победа над «Базелем» не помогала южанам окончательно решить главную задачу. «Хетафе» (как стало ясно позже) обыграл «Трабзонспор», так что коллективу Мурада Мусаева в последнем туре в любом случае нужно побеждать в Испании.

К счастью, удалось добиться успеха и «Краснодару». Матч получился для хозяев крайне непростым, тем более Мусаев решил выпустить в стартовом составе только восстановившихся от травм Вандерсона и Юрия Газинского. Последнего трибуны встретили особенно тепло. Аплодисменты в адрес полузащитника раздавались при каждой его встрече с мячом.

Первый тайм «Краснодар» начал очень мощно и на эмоциях буквально прижал соперника к воротам. К сожалению, команду в очередной раз губила слабая реализация моментов. Несколько раз хозяева били мимо из убойных положений. А однажды защитник вынес мяч с ленточки после того, как Вандерсон уже перебросил вратаря и готовился праздновать гол. Это был самый опасный момент в первой половине встречи.

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Самым же тревожным эпизодом стало повреждение Газинского. Юрий неудачно подставил ногу под удар соперника и рухнул на газон, схватившись за колено. Поле футболист покинул лишь с помощью врачей. Казалось, игру полузащитник продолжить не сможет, но он всё же разбегался и пришёл в себя. Обошлось без серьёзной травмы.

Если в первом тайме «Краснодар» смотрелся в целом лучше соперника, то второй провёл не слишком вразумительно. Команда совсем перестала создавать опасные моменты у ворот соперника и отдала ему мяч. К счастью, и гости не сильно тревожили Станислава Крицюка.

В итоге всё решил одиннадцатиметровый удар. За 20 минут до конца Ари на краю штрафной грамотно подставился под неаккуратный подкат Омара Альдарете и упал на газон, а судья без раздумий указал на точку. Пенальти же уверенно реализовал сам натурализованный бразилец.

Однако концовка получилась достаточно нервной для «Краснодара». Например, уже в добавленное арбитром время вышедший на замену Афимико Пулулу головой пробил в дальний угол после навеса от лицевой, и мяч лишь чудом разминулся со створом. На это «Краснодар» ответил своим моментом. Ари выбежал на рандеву с вратарём, но не сумел его переиграть.

К сожалению, после этого нападающий не сдержал эмоций и зачем-то отвесил подзатыльник Альдарете, с которым конфликтовал весь матч. Тот в ответ схватил Ари за плечо, после чего получил пощёчину. Этого оказавшийся поблизости судья простить футболисту уже не мог. Нападающий получил вторую жёлтую карточку и теперь пропустит решающий матч с «Хетафе». В нём, как уже говорилось, южанам необходима только победа.

Нереализованные моменты ЦСКА и удачные замены Гончаренко

А вот ЦСКА одержать победу не удалось, хотя армейцы горели желанием набрать три очка. Но, как и в предыдущих матчах Лиги Европы, им помешала слабая реализация моментов. Они большую часть встречи владели преимуществом и создавали моменты у ворот «Лудогорца», но никак не могли забить.

Например, Влашич в середине первого тайма не попал в створ с десяти метров после прострела Марио Фернандеса справа. А вскоре голкипер гостей лишь чудом вытащил мяч из дальнего угла после выстрела Рагнара Сигурдссона. Наконец спустя пару минут после этого мяч попал защитнику чемпиона Болгарии в руку в штрафной, но судья на точку указывать не стал.

Во втором тайме ЦСКА продолжил транжирить моменты и в результате был за это наказан. «Лудогорец» провёл идеальную контратаку, которую точным ударом с нескольких метров завершил Клаудио Кешерю. Так, опытный румынский форвард забил уже шестой мяч в нынешнем сезоне ЛЕ.

Отыграться армейцам помогли восстановившийся от тяжёлой травмы Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов. Именно они создали результативную атаку команды. Десятый номер тонким разрезающим пасом нашёл в штрафной Ахметова, а тот прострелил на свободного Чалова. Фёдор на этот раз свой шанс не упустил и отличился впервые в текущем сезоне еврокубков.

Сравняв счёт, хозяева прижали соперника к воротам в надежде вырвать победу. Тут же Чалову удалось оформить дубль, но судья на линии справедливо зафиксировал у него офсайд. Несмотря на все старания красно-синих, склонить чашу весов в свою пользу им не удалось. ЦСКА потерял последние шансы на выход в плей-офф, которые и без того были призрачными.