ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
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Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:1.
«Лудогорец» забил первым, на 66-й минуте отличился Клаудиу Кешерю.
ЦСКА ответил голом Фёдора Чалова, забившего на 75-й минуте.
По итогам пяти туров армейцы набрали всего два очка и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
В заключительном, шестом, туре ЦСКА на выезде сыграет с испанским «Эспаньолом». Матч пройдёт 12 декабря.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы.