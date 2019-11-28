ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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Московский ЦСКА сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
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Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Лудогорец» забил первым, на 66-й минуте отличился Клаудиу Кешерю.

ЦСКА ответил голом Фёдора Чалова, забившего на 75-й минуте.

По итогам пяти туров армейцы набрали всего два очка и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном, шестом, туре ЦСКА на выезде сыграет с испанским «Эспаньолом». Матч пройдёт 12 декабря.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы.

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