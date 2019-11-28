«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы

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Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над швейцарским «Базелем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы
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Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Краснодару» принёс гол Ари, реализовавшего пенальти на 72-й минуте.

В параллельном матче испанский «Хетафе» на выезде взял верх над турецким «Трабзонспором» со счётом 1:0.

В заключительном, шестом туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе». Матч пройдёт 12 декабря.

Ранее сообщалось, что стал известен состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Лудогорцем».

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