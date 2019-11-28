«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы
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Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Краснодару» принёс гол Ари, реализовавшего пенальти на 72-й минуте.
В параллельном матче испанский «Хетафе» на выезде взял верх над турецким «Трабзонспором» со счётом 1:0.
В заключительном, шестом туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе». Матч пройдёт 12 декабря.
Ранее сообщалось, что стал известен состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Лудогорцем».