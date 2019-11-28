Жажда реванша «Краснодара» и вера в чудо ЦСКА: чего ждать от российских команд в Лиге Европы

В четверг «Краснодар» и ЦСКА проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы, в которых примут участие «Базель» и «Лудогорец». Российские команды попытаются взять у соперников реванш за разгромные поражения в сентябре с общим итогом 1:10. Но если подопечных Мурада Мусаева устроит победа с любым счётом, то коллективу Виктора Гончаренко нужно выигрывать с разницей в пять и более мячей, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира.

Прогресс «Краснодара» и возвращение Газинского

Групповой этап Лиги Европы начался для российских команд так, что хуже не придумаешь: «Краснодар» и ЦСКА в двух стартовых турах потерпели по два поражения. Однако затем южане принялись интенсивно исправлять положение. Две победы подряд над «Трабзонспором» позволили им вернуться в гонку за путёвки в плей-офф.

В четвёртом же туре подопечные Мурада Мусаева попытаются взять реванш у «Базеля» за разгром в сентябре. Тогда российский коллектив пропустил пять безответных мячей и не реализовал массу моментов. Это поражение стало для «Краснодара» самым крупным в еврокубках и одним из самых болезненных в истории клуба — наряду с проигрышем в Санкт-Петербурге в 2011-м.

«Базель» с момента первой очной встречи лишь подтверждал свой высокий класс, набрав в трёх следующих турах семь очков. В чемпионате Швейцарии дела у команды тоже шли хорошо, о чём свидетельствует борьба за золото с «Янг Бойз». Правда, на выходных подопечные Марселя Коллера неожиданно уступили «Серветту» и позволили сопернику уйти в отрыв.

В свою очередь, «Краснодар» в воскресенье обыграл «Арсенал» — 2:1 и наконец прервал четырёхматчевую серию без побед в РПЛ. Теперь в команде настроены взять три очка в Лиге Европы. При этом в тренерском штабе понимают, что решающей станет выездная встреча с «Хетафе» в последнем туре. Однако терять очки российскому коллективу всё же не стоит, ведь испанская команда встретится с немотивированным «Трабзонспором».

«Результат может быть разным, но всё будет в любом случае решаться в Мадриде. Многое зависит от настроя команды и того, что произойдёт на поле. Всё это может повлиять на нашу игру в Испании. Завтрашний матч в любом случае очень важен: мы хотим добрать до европейской весны. Надеемся сделать шаг к достижению этой цели. Верим, что болельщики нам в этом помогут», — приводит слова тренера «Краснодара» Сергея Матвеева «Чемпионат».

Однако большой проблемой для «Краснодара» станет потеря Мануэла Фернандеша, который получил повреждение в Туле и в четверг на поле точно не выйдет. Зато наконец восстановился от серьёзной травмы ключицы Юрий Газинский.

«Чувствую себя прекрасно, постепенно набираю форму, плечо уже не беспокоит. Что касается матча в Базеле, конечно, я его смотрел и переживал. Игра сложилась не так, как мы хотели, случилось очередное крупное поражение. Не скажу, что в тот день команде не хватало меня, — у нас в целом не получалось. Но счёт был не по игре, а теперь у нас есть шанс взять реванш», — отметил футболист перед матчем.

Ожидание первой победы от ЦСКА и отсутствие травм

В куда худшем положении в преддверии матча с «Лудогорцем» оказался ЦСКА. В отличие от «Краснодара», армейцы потерпели в Лиге Европы три поражения подряд, а затем добыли лишь ничью в выездном поединке с «Ференцварошем», хотя имели несколько хороших моментов и могли увезти из Будапешта победу.

Теперь, чтобы пробиться в плей-офф, красно-синим требуется совершить настоящее чудо. Во-первых, им нужно добыть шесть очков в двух оставшихся встречах (тут приходится рассчитывать на осечки конкурентов), а во-вторых, забить как минимум пять безответных мячей в ворота «Лудогорца» и надеяться, что у себя дома две недели спустя болгары сыграют вничью с венграми.

Российские болельщики прекрасно помнят, насколько неудачно сложился первый матч с отчётным соперником для ЦСКА. Тогда коллектив Виктора Гончаренко ушёл на перерыв, выигрывая 1:0, но во втором тайме пропустил пять раз. Соперник с удовольствием пользовался неопытностью 17-летнего Вадима Карпова, проводившего дебютный матч во взрослом футболе. С тех пор защитник перестал волноваться и освоился в основе.

«По тренерским ощущениям, ЦСКА немного лучше. Но к первому матчу в Болгарии мы подошли с кадровыми потерями. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, в четверг сыграем лучше. Алан Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере, мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре», — заверил Гончаренко.

Но в октябре армейцы угодили в затяжное пике: во всех турнирах они потерпели четыре поражения и не одержали ни одной победы. Впрочем, в последнее время положение ЦСКА начало потихоньку выправляться. Команда с трудом, но обыграла «Сочи» и «Крылья Советов» и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Теперь красно-синие намерены добиться выигрыша и в Лиге Европы. В конце концов, коллектив, который ещё в прошлом году дважды обыграл «Реал», просто не имеет права заканчивать еврокубковый сезон без побед. К тому же армейцы, даже если не совершат чудо и не выйдут в плей-офф, могут пополнить копилку России в таблице коэффициентов УЕФА, где страна уже де-факто лишилась шестого места и третьего представителя в Лиге чемпионов.

Дополнительным преимуществом для армейцев станет и полное отсутствие травмированных. К ответной встрече с «Лудогорцем» они подходят в близком к оптимальному составе. Восстановился даже Дзагоев, который принял участие в двух последних играх РПЛ.

«Мы должны реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками. Постараемся это сделать, проигрывать с таким счётом, конечно, непозволительно. Но «Реал» тоже уступал «Барселоне» — 0:5. Виктор Михайлович предоставит нам необходимую информацию, а мы сделаем всё, чтобы взять реванш. Бывают такие матчи, что у соперника всё залетает. У нас имелись моменты, но не шло. Это футбол — такое случается, и тут ничего не поделаешь», — подчеркнул Дзагоев перед матчем.