«Севилья» одержала пятую победу подряд в Лиге Европы, обыграв «Карабах»

В матче пятого тура группового раунда футбольной Лиги Европы испанская «Севилья» на своём поле победила «Карабах» из Азербайджана со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Брайан Жиль и Мунас Даббур.

Победа над «Карабахом» стала для «Севильи» пятой подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы. С максимально возможными 15 очками в активе испанский коллектив возглавляет турнирную таблицу группы А, ещё по результатам прошлого тура обеспечив себе участие в плей-офф турнира.

В другом поединке тура в пуле А кипрский АПОЕЛ на выезде одержал победу над люксембургским «Дюделанжем» со счётом 2:0 и, набрав семь очков, закрепился на втором месте.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.