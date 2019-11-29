«Севилья» одержала пятую победу подряд в Лиге Европы, обыграв «Карабах»

Короткая ссылка
В матче пятого тура группового раунда футбольной Лиги Европы испанская «Севилья» на своём поле победила «Карабах» из Азербайджана со счётом 2:0.
«Севилья» одержала пятую победу подряд в Лиге Европы, обыграв «Карабах»
  • @sevillafc
  • Twitter

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Брайан Жиль и Мунас Даббур.

Победа над «Карабахом» стала для «Севильи» пятой подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы. С максимально возможными 15 очками в активе испанский коллектив возглавляет турнирную таблицу группы А, ещё по результатам прошлого тура обеспечив себе участие в плей-офф турнира.

В другом поединке тура в пуле А кипрский АПОЕЛ на выезде одержал победу над люксембургским «Дюделанжем» со счётом 2:0 и, набрав семь очков, закрепился на втором месте.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить