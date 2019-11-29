«Спортинг» разгромил ПСВ и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

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В матче пятого тура группового раунда футбольной Лиги Европы португальский «Спортинг» на своём поле одержал разгромную победу над нидерландским ПСВ со счётом 4:0.
«Спортинг» разгромил ПСВ и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
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Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Бруну Фернандеш. Ещё по мячу себе в актив записали защитник Жереми Матье и форвард Луис Фелипе.

В другом поединке тура в группе В австрийский ЛАСК на выезде оказался сильнее норвежского «Русенбурга» — 2:1.

По результатам пяти туров «Спортинг» с 12 баллами в активе возглавляет турнирную таблицу своей группы, а ЛАСК, набрав 10 очков, идёт вторым. Оба коллектива уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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