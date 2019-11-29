«Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в ЛЕ, продлив безвыигрышную серию до семи матчей

Короткая ссылка
В матче пятого тура группового раунда футбольной Лиги Европы английский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от немецкого «Айнтрахта» со счётом 1:2.
«Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в ЛЕ, продлив безвыигрышную серию до семи матчей
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

Лондонский коллектив лидировал по итогам первого тайма благодаря точному удару форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, но не сумел удержать минимальный перевес — дубль полузащитника Даити Камады после перерыва позволил «Айнтрахту» переломить ход встречи и одержать волевую победу.

После этого поражения безвыигрышная серия «Арсенала» во всех турнирах составляет уже семь матчей.

В другом поединке тура в группе F бельгийский «Стандард» и португальская «Витория Гимарайнш» не сумели выявить сильнейшего — встреча завершилась со счётом 1:1.

По результатам пятого тура «Арсенал» с десятью очками в активе сохранил лидерство в турнирной таблице группы F. «Айнтрахт», набрав девять очков, идёт вторым, «Стандард» с семью баллами — третий, а «Витория» с двумя очками занимает последнюю, четвёртую строчку и досрочно утратила шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить