«Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в ЛЕ, продлив безвыигрышную серию до семи матчей

В матче пятого тура группового раунда футбольной Лиги Европы английский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от немецкого «Айнтрахта» со счётом 1:2.

Лондонский коллектив лидировал по итогам первого тайма благодаря точному удару форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, но не сумел удержать минимальный перевес — дубль полузащитника Даити Камады после перерыва позволил «Айнтрахту» переломить ход встречи и одержать волевую победу.

После этого поражения безвыигрышная серия «Арсенала» во всех турнирах составляет уже семь матчей.

В другом поединке тура в группе F бельгийский «Стандард» и португальская «Витория Гимарайнш» не сумели выявить сильнейшего — встреча завершилась со счётом 1:1.

По результатам пятого тура «Арсенал» с десятью очками в активе сохранил лидерство в турнирной таблице группы F. «Айнтрахт», набрав девять очков, идёт вторым, «Стандард» с семью баллами — третий, а «Витория» с двумя очками занимает последнюю, четвёртую строчку и досрочно утратила шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.