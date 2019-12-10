Судейский скандал в Краснодаре, разгромы «Спартака» и «Локомотива»: чем запомнился 19-й тур РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА разошлись миром в центральном матче 19-го тура российской премьер-лиги, который оказался омрачён серьёзным судейским скандалом. «Спартак» дома разгромно уступил «Ростову» и опустился на десятое место в турнирной таблице, а «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча от «Арсенала» в Туле. RT рассказывает о самых интересных событиях тура в РПЛ.

Три мяча от «Зенита» и Дзюба во главе гонки бомбардиров

В стартовом поединке 19-го тура «Зенит» дома разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в турнирной таблице. Бело-голубые приехали в Санкт-Петербург, имея в активе шестиматчевую беспроигрышную серию, но провели крайне невзрачную встречу с большим количеством ошибок и пропустили трижды ещё в первом тайме.

Уже на шестой минуте защитники гостей ошиблись при выполнении искусственного положения вне игры, и Сердар Азмун с близкой дистанции спокойно отправил снаряд в створ ворот.

На 35-й минуте после подачи углового отличиться удалось капитану хозяев Браниславу Ивановичу. А окончательный счёт перед самым перерывом установил Артём Дзюба. Благодаря этому голу, который стал для форварда 11-м в текущем сезоне РПЛ, он вырвался в лидеры гонки бомбардиров турнира.

Провальный второй тайм «Локо» и дубль Луценко

Великолепные новости для петербуржцев пришли из Тулы, где «Локомотив» в параллельном матче сенсационно пропустил четыре безответных мяча от «Арсенала». В конце осени железнодорожники держались буквально из последних сил, а в последних матчах откровенно посыпались. Вслед за справедливым поражением от «Динамо» последовал разгром от канониров.

Причём в первом тайме подопечные Юрия Сёмина имели преимущество и создавали моменты. Один Эдер упустил несколько выгодных шансов. После перерыва чужие ворота могли поразить Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк.

Но удача гостям в этот вечер не сопутствовала, чего нельзя сказать о хозяевах. Во втором тайме они реализовали оба представившихся момента, а после удаления Мацея Рыбуса дожали соперника. Дублем удалось отметиться опытному Евгению Луценко, в активе которого в текущем сезоне РПЛ значатся уже семь мячей.

18 минут на VAR и гнев Гинера

На руку «Зениту» оказалась и ничья в центральном матче тура между «Краснодаром» и ЦСКА. Благодаря ей петербуржцам удалось увеличить отрыв от второго места сразу до десяти очков. В роли главного преследователя остался коллектив Мурада Мусаева.

В прошедшем на краснодарском стадионе матче на первый план вышло судейство, а точнее затяжные просмотры повторов Василием Казарцевым — на помощь VAR рефери потратил суммарно 18 минут.

Но без скандала всё равно не обошлось. Для начала Казарцев долго решал засчитывать ли красивый мяч Ивана Облякова, но в конце концов указал на центр. А во втором тайме после долгих раздумий судья назначил пенальти за достаточно спорный фол всё того же Облякова на Ари. Удар натурализованного бразильца с «точки» Игорь Акинфеев взял, но с добиванием не справился.

В конце концов, уже в добавленное время арбитр подумывал о назначении одиннадцатиметрового в ворота «Краснодара» за возможное нарушение правил на Кирилле Набабкине, но в результате обошёлся без пенальти.

После финального свистка главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил с Казарцевым на повышенных тонах, а президент клуба Евгений Гинер пошёл ещё дальше и заявил, что главу комиссии судейства и инспектирования РФС «нужно посадить в тюрьму».

Четвёртая победа «Тамбова» с новым тренером и уход Федотова

В нижней половине турнирной таблицы «Тамбов» одержал четвёртую победу под руководством Сергея Первушина и покинул зону переходных встреч. На этот раз новичок РПЛ в Саранске разгромил «Оренбург».

Первый тайм завершился без забитых мячей, зато сразу после перерыва на гостей обрушились все возможные проблемы. Сперва Урош Радакович срезал мяч в собственные ворота, а затем Георгий Зотов получил вторую жёлтую карточку за опасный подкат.

Даже в меньшинстве подопечные Владимира Федотова имели шансы, чтобы спастись, но в концовке позволили сопернику довести счёт до крупного. Ну а сам тренер после матча покинул команду. Президент клуба Владимир Кияев заявил, что договор со специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. А уже в воскресенье он официально возглавил «Сочи».

Ранний гол Алиева и подарок травмированному Евсееву

А вот «Ахмат» после поражения от «Уфы» завершает календарный год всего в одном очке от зоны вылета. Подопечные Вадима Евсеева, напротив, одержали вторую победу подряд и делят шестое место с «Арсеналом». Таким образом, команде удалось поднять настроение своему главному тренеру Вадиму Евсееву, который на неделе получил серьёзное повреждение во время тренировки.

Единственный мяч в самом начале встречи забил Азер Алиев. Впоследствии футболисты «Ахмата» имели несколько хороших моментов, чтобы отыграться, и даже дважды попали в стойки ворот соперника, но счёт на табло так и не изменился.

Дубль Погребняка и удаление Корниленко

Куда более результативным получился матч в Самаре между «Крыльями Советов» и «Уралом». Команды забили на двоих пять мячей, а волевую победу одержали екатеринбуржцы.

Открыли счёт хозяева. Никита Чернов после подачи штрафного оказался расторопнее всех в чужой штрафной. Но у «Урала» нашёлся на это свой ответ в лице Павла Погребняка. 36-летний нападающий лишь в четвёртый раз в текущем сезоне РПЛ вышел на поле с первых минут и оформил дубль.

«Крыльям Советов» удалось довольно быстро отыграться, но на 83-й минуте успех гостям вновь принёс розыгрыш стандартного положения. Отман Эль-Кабир со штрафного на левом фланге закрутил мяч в ближний угол, к чему Сергей Рыжиков оказался откровенно не готов.

А в концовке судья вдобавок показал красную карточку помощнику Миодрага Божовича Сергею Корниленко за споры на повышенных тонах.

Обмен голами и невезение «Сочи»

Две другие команды, ведущие борьбу за выживание, «Рубин» и «Сочи», так и не сумели определить победителя. Южане, пропускавшие матч прошлого тура из-за инфекционного заболевания, вышли вперёд в самом конце первого тайма благодаря точному удару Душана Лагатора.

Однако в начале второй половины встречи казанцы отыгрались. Евгений Марков нанёс идеальный выстрел в дальний угол и забил четвёртый гол в текущем сезоне РПЛ.

Моменты для того, чтобы вырвать победу, имели обе команды, но ближе к успеху были всё-таки хозяева, которые по разу попали в штангу и перекладину ворот соперника.

Дубль Зайнутдинова и нереализованный Поповым пенальти

В заключительном матче года в РПЛ «Спартак» дома неожиданно крупно уступил «Ростову». Валерий Карпин в третий раз в карьере обыграл бывшую команду. Красно-белые провели откровенно провальную встречу, а Доменико Тедеско принял несколько спорных кадровых решений, например, отправил Алекса Крала в центр обороны.

В результате «Спартак» пропустил четыре мяча, хотя мог и больше (Ивелин Попов в конце первого тайма не реализовал пенальти). Дубль оформил полузащитник сборной Казахстана Бактийор Зайнутдинов.

Справедливости ради, красно-белые наиграли больше, чем на один единственный гол, но в этот вечер выше всяких похвал действовал бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков, который совершил несколько впечатляющих сейвов и доиграл матч, несмотря на повреждение.