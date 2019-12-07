Гинер жёстко раскритиковал судейство матча «Краснодар» — ЦСКА

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Гинер жёстко раскритиковал судейство матча «Краснодар» — ЦСКА
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«В работе судейской бригады на матче «Краснодар» — ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово. Какой выход? Я думаю, что господин Егоров прямо сегодня обязан — именно обязан, а не должен — написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС», — приводит слова Гинера «Чемпионат».

Он отметил, что под беспределом имел в виду пенальти, назначенный в ворота ЦСКА, и сам характер судейства.

Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело. Я молчал, не высказывался. Я член исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров её пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берёт деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова», — добавил гендиректор ЦСКА.

Матч «Краснодар» — ЦСКА завершился вничью 1:1.

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