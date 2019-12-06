Бывший глава российского футбольного судейства высказался за изменение правил об офсайде

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Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о возможных изменениях в правило об офсайде, которые предложил внести глава УЕФА Александр Чеферин.
Бывший глава российского футбольного судейства высказался за изменение правил об офсайде
  • © РИА Новости

«Раньше правило 11 определяло положение «вне игры» следующим образом. Если футболист всем корпусом находится ближе к линии ворот, чем соперник, то это офсайд. Условно говоря, если есть минимальный зазор между игроком и предпоследним футболистом в составе соперника. На мой взгляд, это было правильно. Имелся чёткий и понятный критерий. А сегодня мы говорим о каких-то отдельных частях тела, например, носе. Эта скрупулёзность создаёт большие проблемы для принятия решений. В конце концов, далеко не на каждом матче есть VAR, который может  помочь судье», — заявил Будогосский в интервью RT.

Ранее Булыкин высказался о недостатках VAR.

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