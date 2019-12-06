Булыкин о недостатках VAR: лучше не изобретать велосипед

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о недостатках системы VAR.

«Знаете, я часто смотрю теннис. Когда игроки там берут «челлендж», зачастую фиксируется буквально миллиметровый аут. Но это всё равно аут. Если есть «вне игры», пусть даже у тебя нос оказался длиннее носа соперника, это всё равно офсайд. То же самое в других видах спорта, где победитель на финише определяется по долям секунд», — заявил Булыкин в интервью RT.

Также он прокомментировал возможные изменения в определении офсайда, предложенные главой УЕФА Александером Чеферином.

«Уже сейчас компьютеры определяют минимальные офсайды. Думаю, этого вполне достаточно. Конечно, все мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей. Но существующую систему ещё доработают, и она моментально будет фиксировать положение «вне игры». Лучше доработать её, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды», — добавил Булыкин.

Ранее Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде.