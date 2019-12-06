Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде

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Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Согласен с тем, что, когда VAR показывает линию офсайда, иногда действительно всё решает длина носа. Честно говоря, я этого не понимаю и не принимаю. Изначально существовало 13 правил, в которых чётко говорилось, что «вне игры» фиксируется, если игрок атакующей команды находится за линией защитника. Это было понятно. Теперь всё усложнили. Определение офсайда часто оказывается на усмотрении судей», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Также специалист критически высказался в отношении VAR.

«Задача системы — исправить ошибки арбитров. Изначально предполагалось, что помарки рефери в данной ситуации будут исправлять коллеги, которые видят повтор. Но и они могут ошибиться, поэтому мне непонятно, как всё это происходит. Теперь работа судей в большей степени влияет на ход матчей и на действия футболистов», — добавил тренер.

Ранее глава УЕФА назвал VAR бардаком.

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