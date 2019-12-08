«Оренбург» принял отставку Федотова с поста главного тренера команды

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Футбольный клуб «Оренбург» объявил об отставке главного тренера команды Владимира Федотова.
«Оренбург» принял отставку Федотова с поста главного тренера команды
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Как сообщает официальный сайт клуба, на этом посту Федотова заменит входивший в его тренерский штаб Константин Емельянов.

Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года.

Под его руководством команда пробилась из ФНЛ в РПЛ и по итогам прошлого сезона заняла седьмое место. По итогам 18 туров текущего сезона «Оренбург», имеющий матч в запасе, занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что Федотов подал в отставку с поста главного тренера «Оренбурга».

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