«Оренбург» принял отставку Федотова с поста главного тренера команды

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об отставке главного тренера команды Владимира Федотова.

Как сообщает официальный сайт клуба, на этом посту Федотова заменит входивший в его тренерский штаб Константин Емельянов.

Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года.

Под его руководством команда пробилась из ФНЛ в РПЛ и по итогам прошлого сезона заняла седьмое место. По итогам 18 туров текущего сезона «Оренбург», имеющий матч в запасе, занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что Федотов подал в отставку с поста главного тренера «Оренбурга».