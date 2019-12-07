Федотов подал в отставку с поста главного тренера «Оренбурга»

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Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов подал в отставку с занимаемой должности.
Федотов подал в отставку с поста главного тренера «Оренбурга»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По словам президента «Оренбурга» Владимира Кияева, которые приводит ТАСС, специалист подал соответствующее заявление, которое будет рассмотрено клубом на предстоящей неделе.

Федотов возглавляет «Оренбург» с лета 2017 года. Под его руководством команда пробилась из ФНЛ в РПЛ и по итогам прошлого сезона заняла седьмое место. По итогам 18 туров текущего сезона «Оренбург», имеющий матч в запасе, занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета РПЛ.

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