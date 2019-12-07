«Тамбов» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета РПЛ

«Тамбов» одержал крупную победу над «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:0.

Хозяева вышли вперёд на 47-й минуте благодаря голу Уроша Радаковича, также на 65-й и 82-й минутах отличились Владимир Обухов и Антон Килин.

На 51-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Георгия Зотова.

Таким образом, «Тамбов» набрал 21 очко и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 19 очками находится на 13-й строчке.

Ранее «Зенит» разгромил «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ.