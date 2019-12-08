«Ростов» в Москве победил «Спартак» в 19-м туре РПЛ

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Ростову» принесли голы Алексея Ионова, Дмитрия Чистякова и Бактийора Зайнутдинова, оформившего дубль.

В концовке первого тайма Ивелин Попов не сумел реализовать пенальти.

«Спартак» ответил голом Эсекьеля Понсе.

Таким образом, «Ростов» набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 22 очками остался десятым.

Ранее сообщалось, что болельщики в знак протеста покинули трибуны во время матча РПЛ «Спартак» — «Ростов».