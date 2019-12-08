«Ростов» в Москве победил «Спартак» в 19-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Ростову» принесли голы Алексея Ионова, Дмитрия Чистякова и Бактийора Зайнутдинова, оформившего дубль.
В концовке первого тайма Ивелин Попов не сумел реализовать пенальти.
«Спартак» ответил голом Эсекьеля Понсе.
Таким образом, «Ростов» набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 22 очками остался десятым.
Ранее сообщалось, что болельщики в знак протеста покинули трибуны во время матча РПЛ «Спартак» — «Ростов».