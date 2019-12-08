Болельщики в знак протеста покинули трибуны во время матча РПЛ «Спартак» — «Ростов»

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что болельщики покинули трибуны стадиона «Открытие Арена» во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении клуба в Twitter, которое было сопровождено хештегом #ФанатНеПреступник.

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед встречей 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

Тогда были задержаны порядка 100 болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что, по мнению Павла Колобкова, от протестов футбольных фанатов страдают их любимые клубы.