Болельщики в знак протеста покинули трибуны во время матча РПЛ «Спартак» — «Ростов»

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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что болельщики покинули трибуны стадиона «Открытие Арена» во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Болельщики в знак протеста покинули трибуны во время матча РПЛ «Спартак» — «Ростов»
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«Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении клуба в Twitter, которое было сопровождено хештегом #ФанатНеПреступник.

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед встречей 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

Тогда были задержаны порядка 100 болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что, по мнению Павла Колобкова, от протестов футбольных фанатов страдают их любимые клубы.

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