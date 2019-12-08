Колобков считает, что от протестов футбольных фанатов страдают их любимые клубы

Министр спорта России Павел Колобков высказался об акциях протеста футбольных фанатов на матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я считаю, что это неправильная позиция — делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты», — цитирует министра РИА Новости.

Он также отметил, что болельщики должны нести наказание в случае нарушений законов и норм поведения.

«Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то всё должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства», — добавил Колобков.

Напомним, что объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тогда были задержаны порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Акцию уже поддержали болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Арсенала», «Краснодара», ЦСКА и «Уфы».

Ранее СМИ назвали данные фанатов, задержанных в Санкт-Петербурге.