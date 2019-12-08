СМИ назвали данные фанатов, задержанных в Санкт-Петербурге

В правоохранительных органах назвали имена и род занятий рада болельщиков «Спартака», задержанных в Санкт-Петербурге до и во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).

Как сообщает РИА Новости, в материалах дела указывается, что заводящий «Спартака» Валерий Бевз, выкрикивал оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После задержания в Санкт-Петербурге фанат пожаловался на состояние здоровья. Его забрала карета скорой помощи, однако Бевзу удалось убежать от врачей и вернуться в Москву. Также были опубликованы детали задержания ряда других фанатов.

«Задержанный Дмитрий Шлычков является членом фанатской группировки, на постоянной основе принимая участие в фанатских драках. В СМИ говорится, что МВД задержал простых болельщиков, которые приехали на матч, случайно шли по улице и так далее. Но, по нашим источникам, был задержан отборный состав бойцов, группировок: «Школа», «Авангард», «Традиция», «Поколение», «КБ Рязань». Они планировали перемещаться по городу на автобусе в том числе вместе с Валентином Коршуновым — директором фан-клуба и лидером «Школы», в

поиске фанатов «Зенита». Среди футбольных хулиганов находился Сергей Ворошилов, лидер признанной экстремистской и запрещенной группировки «Поколение». Достаточно посмотреть на стикер, где отражен девиз организации: «Нас мало, мы злые. Калечим людей с 2009». В автобусе вместе с ними ехал сотрудник «Спартака» по работе с болельщиками Александр Будаев — активный член фанатской группировки CWO», — сообщает источник агентства.

Ранее сообщалось, что Медведев намерен обсудить с фанатами «Зенита» акцию по уходу с трибун во время матча с «Динамо».