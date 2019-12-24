Дюков рассказал, когда будет дана оценка работе главы департамента судейства РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что решение по работе главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова будет принято в январе или феврале.
Дюков рассказал, когда будет дана оценка работе главы департамента судейства РФС
  • РИА Новости

«У нас есть судейский комитет. Оценка работе Егорова будет дана в конце декабря или начале января. Давайте пока дождёмся её и подведения итогов судейского комитета. После этого исполком будет принимать решение. Начался сезон праздников, нам важно собрать руководителей судейского комитета. Необходимо, чтобы на заседании были все члены комитета. Следующий исполком пройдёт в феврале. Но если будет необходимость, то мы можем собраться и в январе», — заявил Дюков.

В текущем сезоне большинство команд Российской премьер-лиги жалуются на уровень арбитража. Владелец ЦСКА Евгений Гинер получил трёхмесячное отстранение от любой футбольной деятельности за публичную критику Егорова.

Ранее глава РФС рассказал, почему был отстранён Гинер.

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